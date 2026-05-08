3 muertos más en edificios incendiados en Nueva York: sigue racha fatal luego de periodista Yolaine Díaz

Dos incendios ocurridos en Queens y El Bronx, con apenas un día de diferencia, dejaron tres muertos, continuando la racha fatal en NYC que comenzó la madrugada del lunes cuando en otro fuego residencial fallecieron la periodista Yolaine Díaz, su madre, Ana Mirtha Lantigua, y otra persona en Inwood.

Dos cuerpos calcinados fueron descubiertos ayer en lo que inicialmente se creyó era un apartamento que estaba desocupado en la 3ra Av cerca de E. 140th Ste, en el barrio Mott Haven de El Bronx, un día después de que las llamas estallaran a las 5:00 a.m. del miércoles, informaron funcionarios del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY).

Más de 140 bomberos, técnicos de emergencias médicas y paramédicos acudieron de inmediato al incendio, encontrándose con intensas llamas que brotaban de la bodega “El South Bronx Deli” y del apartamento situado justo encima.

“Las unidades ingresaron inicialmente, pero debido a las condiciones extremas del fuego y al riesgo de derrumbe, tuvieron que retirarse del edificio”, declaró a NY1 News un funcionario del FDNY presente en el lugar. Dos bomberos y un técnico de emergencias médicas fueron trasladados al hospital con heridas leves mientras combatían el fuego, que tardó más de cuatro horas en ser controlado.

En un primer momento los bomberos pensaron que el apartamento del piso superior estaba desocupado, pero los vecinos les informaron que alguien vivía allí. Una vez extinguido el fuego hallaron el cuerpo de un hombre. El segundo cuerpo fue localizado en una sección del edificio donde el techo se había derrumbado, señaló una fuente a Daily News. Aún no se han revelado los nombres de ninguna de estas dos víctimas.

Más temprano, también ayer en Queens, se encontró muerto a un hombre sin vida tras un incendio que arrasó una vivienda de dos plantas en Lefferts Blvd, cerca de 95th Ave, en el barrio Richmond Hill. Las autoridades aún están intentando identificar a la víctima, quien sufrió graves quemaduras.

Más de 79 bomberos, técnicos de emergencias médicas y paramédicos acudieron al lugar de los hechos. El incendio fue extinguido en un plazo de 30 minutos. Los investigadores se encuentran trabajando para determinar la causa de ambos siniestros.

Además, dos adolescentes latina que no se conocían entre sí, perdieron la vida al quedar atrapadas en otro incendio reciente en un edificio que estaban visitando en El Bronx (NYC). Previamente, el 8 de abril tres adultos y una bebé fallecieron en un aparente fuego provocado por un hispano en un edificio ilegal en Queens (NYC).