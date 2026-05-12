Hispano arrestado por “delincuencia sexual” en su edificio en Nueva York: acusación

Anthony Orozco, quien cuenta con un historial de arrestos, fue acusado de haber acosado a una madre y su hijo y de haber estado sembrando el caos en los pasillos de un complejo de apartamentos en El Bronx (NYC), cometiendo actos lascivos y vistiendo un tanga rosa.

Orozco fue detenido en su apartamento en Williamsbridge el viernes, alrededor de las 5:45 p.m., según informó la Policía de Nueva York. El último supuesto incidente quedó registrado por la cámara del timbre de su exasperada vecina, Leonia Clemente, quien tiene una orden de protección vigente contra Orozco. «Estaba amenazando a mi hijo. Me acerqué al umbral de la puerta y le dije: “No se supone que debas hablar conmigo ni con mi hijo, así que déjanos en paz”», relató ella al New York Post

«Empezó a gritar cosas en español, diciendo que nos odia y que va a ir a por nosotros». Acto seguido, según ella, Orozco comenzó a golpear la ventana de su cocina con un palo mientras gritaba.

Orozco fue acusado de desacato criminal por violar una orden de protección, según NYPD. También se le ha acusado de aterrorizar a otros residentes al, supuestamente, blandir armas, golpear puertas y masturbarse en los pasillos.

«Con la peluca rubia, se mete conmigo. Con la peluca rosa, se mete con el chico del 2do piso. Con la peluca roja, se mete con los del 3er piso», había declarado anteriormente Clemente, de 44 años. Según los registros judiciales, el acusado se ha declarado “no culpable” de todos los cargos que se le imputan.

Asimismo, se alega que este residente intentó provocar un incendio en el edificio. El 4 de abril encendió los cuatro quemadores de la estufa dentro de su apartamento sin prenderles fuego, lo que provocó que el gas llenara la vivienda, según declaró a un gerente de Metro Landmark Realty.

«Estaba sentado allí, fumando cigarrillos en medio de todo ese gas. Toda la zona estaba saturada de gas. Entonces, ¿qué intentaba hacer? ¿Hacer volar por los aires a todos los habitantes del edificio?», comentó Alexandra Reina, una vecina de 51 años.

Como consecuencia, se ha cortado el suministro de gas de todo el edificio durante un mes, según informó Metro Landmark Realty. La empresa administradora lleva intentando desalojar a Orozco desde, al menos, junio de 2025, y sostiene que no ha pagado el alquiler desde diciembre de 2024. El proceso de desalojo sigue en curso.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En marzo Aljo Mrkulic fue sentenciado por asesinar a su novio Christopher Rodríguez, apuñalándolo más de 120 veces y luego quemar su cuerpo, creando un incendio que dejó a cientos de vecinos sin hogar en East Harlem (NYC).