Latino acuchillado y quemado por su novio dejando edificio en llamas: sentencia tras horror en Nueva York

Aljo Mrkulic pasará el resto de su vida en prisión tras ser sentenciado por asesinar a su novio Christopher Rodríguez, apuñalándolo más de 120 veces y luego quemar su cuerpo, creando un incendio que dejó a cientos de vecinos sin hogar en East Harlem (NYC).

Mrkulic, de 37 años y residente de Queens, fue declarado culpable de la muerte de Rodríguez (30). Fue sentenciado a entre 39 años y cadena perpetua en una prisión estatal bajo cargos de homicidio, incendio provocado y agresión, anunció el miércoles el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg.

“Aljo Mrkulic asesinó brutalmente a Christopher Rodríguez, quien amablemente le abrió las puertas de su hogar en un momento de necesidad, en un momento vulnerable para nuestra ciudad”, declaró el fiscal Bragg en un comunicado. “Mrkulic retribuyó esa generosidad con un acto de violencia depravada que devastó a la familia y seres queridos del señor Rodríguez. Tras el asesinato, Mrkulic intensificó la violencia provocando un incendio que puso en peligro a innumerables residentes y atacando brutalmente a los agentes de policía, quienes continúan sufriendo las graves lesiones sufridas”.

Según la investigación, Rodríguez permitió que Mrkulic -un antiguo amigo de la escuela- se quedara en su apartamento de East Harlem después de que perdiera hogar durante la pandemia de COVID-19. Durante el tiempo que estuvieron juntos, ambos se convirtieron en pareja, acotó PIX11 News.

La noche del 15 de mayo de 2020, tras regresar de una fiesta, Mrkulic atacó a Rodríguez dentro del apartamento, apuñalándolo más de 120 veces en la cara y el cuerpo, causándole graves lesiones contundentes. Tras el ataque, Mrkulic intentó prender fuego al apartamento, salió por el pasillo y trató de apagar la alarma de incendios, según las autoridades.

Mrkulic volvió a entrar al apartamento, arrastró a Rodríguez, que estaba inconsciente y gravemente herido, hasta el pasillo, y le infligió múltiples lesiones adicionales en la cabeza y el cuerpo, lo que finalmente provocó su muerte.

En un momento dado alguien llamó al 911 y la policía llegó y encontró un incendio. Fue entonces cuando Mrkulic los atacó. Golpeó a un agente en la cara y le mordió la mano. Luego le arrebató la pistola eléctrica y le aplicó una descarga en la sien derecha, según NYPD.

Otro agente intentó intervenir, pero Mrkulic la golpeó e intentó sacarle el arma de la funda, mordiéndole también las manos, según los informes policiales. Un tercer policía logró intervenir, pero Mrkulic también lo mordió y forcejeó contra los múltiples agentes que finalmente lograron arrestarlo.

Los servicios de emergencia encontraron posteriormente a Rodríguez en el hueco de la escalera. Presentaba quemaduras en las piernas y lesiones graves que lo desfiguraban, incluyendo fracturas de cráneo. Fue declarado muerto en el lugar de los hechos, según documentos judiciales.

En un caso similar, en agosto Donald Zieben Hood (40) y su esposo Jacob Zieben Hood (34) tuvieron una dantesca pelea en medio de su separación que terminó con la muerte del menor de ellos apuñalado en su hogar en Harlem (NYC), al lado de una iglesia cristiana. En octubre el caso fue declarado homicidio.

Deberá comparecer ante el tribunal el 25 de marzo y se enfrenta a 25 años de prisión si es declarado culpable del cargo principal. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica, incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

Esta semana Marcos Aurelio Marques Leal, brasileño de 57 años, fue imputado por el homicidio a puñaladas de su ex esposa Adriana Barbosa en Long Island (NY). El crimen sucedió frente a la hija adolescente y luego el sospechoso intentó quitarse la vida.

El mes pasado una pareja se prendió fuego al pelear en el Alto Manhattan (NYC). También en febrero José William Funes Zabala fue sentenciado a cadena perpetua por apuñalar a muerte a su ex novia frente a su bebé de 2 años en Long Island (NY).

Además en el condado Suffolk una pareja mayor fue hallada sin vida con heridas de bala en un presunto homicidio-suicidio; y Aiesha Walker (48) fue acusada de homicidio y posesión de armas en relación con la muerte de su novio quien fue apuñalado en el apartamento de ella en Brooklyn (NYC).

En enero una adolescente de 17 años murió baleada en su propia casa en Nueva Jersey y la fiscalía acusó a su novio como sospechoso. También ese mes Albaro Chacón fue sentenciado por apuñalar a la madre de sus hijos delante de ellos en casa, y luego intentar limpiar la escena del crimen, anunció la Fiscalía del condado Suffolk en Long Island (NY).

En diciembre José Melo, un DJ de 53 años ex convicto, se declaró culpable de haber apuñalado mortalmente a su novia boricua Naket Jadix Trinidad Maldonado, pocas horas después de proponerle matrimonio en una discoteca en Nueva Jersey. También ese mes el chileno Fernando Jiménez Meza fue sentenciado tras declararse culpable de disparar a tres personas, matando al hijo de su novia en un complejo residencial en el condado Westchester (NY).

Además Basilisa Negrón, joven abuela de 47 años, murió baleada en el apartamento de su hija en Harlem (NYC) donde se había estado quedando desde que se separó de su pareja hacía unos dos meses. En octubre Shawn Lichtfuss fue hallado muerto en su celda en Nueva Jersey un día después de que un jurado lo declarara culpable de haber matado a su esposa Stefanie Caraway.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda