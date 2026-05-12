Jake Paul asoma posible retiro tras KO de Anthony Joshua que le destrozó la mandíbula: “No sé si podré volver a pelear”

El youtuber y boxeador Jake Paul admitió que su futuro en el ring está en duda tras el brutal nocaut de Anthony Joshua que le destrozó la mandíbula. Con una fractura doble, un diente perdido y nuevas evaluaciones médicas en camino, el estadounidense reconoce que no sabe si podrá volver a pelear.

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Paul explicó que en los próximos días se someterá a nuevos exámenes para conocer el estado real de la lesión. “Voy a hacerme nuevos escáneres de la mandíbula en un par de días para actualizar el proceso de curación”, dijo en una entrevista a Yahoo Sports.

El influencer confesó que ni siquiera los médicos tienen hoy una certeza clara sobre cómo responderá el hueso en las próximas semanas.

El creador de contenido señaló que todavía no tiene autorización médica para volver a hacer sparring y que el dolor, aunque ha disminuido, sigue acompañado de complicaciones importantes alrededor de la fractura.

“Veremos qué dicen mis doctores. Creo que podré tener un plazo más exacto o incluso saber si puedo volver a pelear. Eso está definitivamente dentro de las posibilidades”, dijo.

A esto se suma la pérdida de una pieza dental, que requerirá un implante antes de cualquier regreso al ring.

“Depende de cómo cure el hueso. También me falta un diente y estoy bastante seguro de que voy a necesitar algún tipo de implante. No sé cuánto tiempo añadirá eso al proceso. Tenemos que ver cuál es la decisión más inteligente para mí”, explicó.

Jake Paul said there’s a “real possibility” he never gets cleared to fight again 😳



“We have to figure out the smartest thing for me. My doctor definitely doesn’t want me to fight.”



(via @arielhelwani) pic.twitter.com/BEa4dSHDdA — Happy Punch (@HappyPunch) May 11, 2026

Paul reconoció que su entorno más cercano ya abrió el debate sobre un posible retiro. Su propio médico, el doctor Arman, le ha recomendado no volver a pelear, y varias personas de su equipo de negocios le han insistido en que no necesita seguir exponiéndose a golpes de este nivel.

Aun así, Paul mantiene la puerta entreabierta. Dice que todo dependerá de lo que indiquen los especialistas y de si su cuerpo realmente puede soportar un regreso competitivo. “Necesito saber cuál es la decisión más inteligente para mí”, afirmó.

Actualmente, Paul presenta un récord profesional de 12 victorias y dos derrotas en boxeo. Antes de caer frente a Joshua, había derrotado a Mike Tyson y Mike Perry. Su otro revés profesional llegó frente a Tommy Fury.



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