Donald Trump impulsa a Jake Paul hacia la política: “Tienes mi apoyo”

Jake Paul acudió el pasado miércoles a un evento político de Donald Trump en Kentucky. En pleno mitin, el mandatario republicano se atrevió a hacer una predicción y vaticinó que el youtuber incursionará en política en un futuro no muy lejano.

Desde un almacén operado por Verst Group Logistics en Hebron, a las afueras de Burlington, Paul acompañó a Trump como forma de apoyo antes de las elecciones de medio término.

“Voy a hacer una predicción: en un futuro no muy lejano, te presentarás a un cargo político. Tienes todo mi apoyo”, dijo a Paul.

🚨🇺🇸 | Trump apoyó una posible candidatura política del youtuber trumpista y boxeador amateur, Jake Paul: "Es un gran tipo y un gran luchador… Predigo que en un futuro no muy lejano, te postularás para un cargo político… Y tendrás mi completo y total apoyo". pic.twitter.com/2LL9Nu9lRq — La Derecha Diario (@laderechadiario) March 12, 2026

El apoyo de Jake Paul a Trump

El apoyo de Jake Paul a Trump es conocido desde hace tiempo. En medio del evento, el boxeador subió al escenario para deshacerse en elogios hacia el mandatario. “Lo que el Sr. Trump me ha enseñado es el valor. Nunca nos echamos atrás en una lucha, aunque sean mucho más grandes que tú, mucho, mucho más grandes que tú”.

“Creo que todos los habitantes de Kentucky piensan lo mismo. Ustedes tienen ese espíritu luchador. Ustedes tienen ese estilo. (…) Mi padre me enseñó a luchar y que todas nuestras voces importan en Estados Unidos. Nunca tengo miedo de decir la verdad”, añadió.

.@jakepaul joins @POTUS on stage in Kentucky: "What Mr. Trump has taught me is courage. We never back down from a fight… We need more factories like this thriving all over the country, and I know he's going to be the one to bring that here to us. I know God is with us. I know… pic.twitter.com/UTotUcnreG — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 11, 2026

Posteriormente, Trump siguió su encuentro en privado con Paul y grabaron un video de ambos bailando “Y.M.C.A.” de Village People, canción que el mandatario ha usado repetidamente en sus mítines y celebraciones públicas. El clip fue grabado en una oficina y difundido por Jake Paul en TikTok.

Paul ha apoyado públicamente a Trump en varias ocasiones. Incluso, recientemente, la noche del Super Bowl LX que se jugó en Levi’s Stadium de Santa Clara, California, Paul decidió lanzar un mensaje de apoyo a ICE.

“Si no te gusta ICE, entonces no puedes llamar al 911 cuando estés en problemas. Si no respetas a los agentes del orden, entonces no deberías depender de ellos”, opinó.



