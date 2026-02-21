Jake Paul deberá someterse a segunda cirugía en mandíbula

Jake Paul deberá someterse a una segunda cirugía en su mandíbula tras complicaciones luego del fuerte golpe que recibió de Anthony Joshua.

“Tuve que hacerme otra cirugía de mandíbula”, escribió Paul el viernes en Instagram. “Los tornillos y las placas se estaban aflojando porque, al parecer, no descansé en los últimos dos meses, ¿queeeeeeeee?”.

Paul, quien tiene récord de 12 victorias y 2 derrotas en su carrera como boxeador, sufrió un fuerte golpe en su mandíbula cuando cayó por knockout ante el británico Joshua, el pasado mes de diciembre.

El púgil estadounidense se fracturó en dos lugares diferentes y se operó por primera vez el 20 de diciembre. En esa operación, los médicos le colocaron dos placas de titanio y tuvo una extracción de dientes.

Jake Paul ha expresado que espera recuperarse para volver al boxeo lo más pronto posible, pero esta segunda operación lo sacará del ring en el futuro cercano.

Paul ha estado activo en las redes mostrando apoyo a su esposa Jutta Lerdam, quien ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Milán Cortina 2026 en 1,000 metros femeninos de patinaje de velocidad.

Mario Barrios defenderá su título peso welter ante Ryan García

Mario Barrios, por segunda pelea consecutiva, es el campeón de peso wélter del CMB, pero posiblemente no sea la atracción principal.

Manny Pacquiao eclipsó a Barrios en su pelea del pasado julio e incluso casi lo vence ante una multitud fuertemente pro-Pacman.

Ahora, Barrios se enfrentará a Ryan García el sábado por la noche, un talentoso boxeador con una gran cantidad de seguidores en redes sociales, quien en los últimos tres años ha sido suspendido, expulsado, arrestado y se ha visto involucrado en demandas.

Barrios dijo que no le molesta que se centre tanta atención en García. “Sé que soy el campeón por una razón”, dijo Barrios. “Sé todo lo que he estado haciendo en el gimnasio. Cada vez que entro, lo dejo todo. Eso es exactamente lo que espero este sábado”.

