Jake Paul regala a su novia, la patinadora Jutta Leerdam, un automóvil de medio millón de dólares

Luego de haber brillado en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026, Jutta Leerdam se llevó una “medalla” inesperada fuera del hielo. El pasado lunes, el boxeador Jake Paul la sorprendió con una camioneta de lujo valuada en más de medio millón de dólares.

El pasado lunes, el youtuber compartió un video en su cuenta de Instagram en el que aparece dándole la sorpresa a la patinadora holandesa.

En el audiovisual se ve a Paul taparle los ojos a Leerdam y, cuando los abre, se encuentra con un automóvil marca Mercedes-Benz y modelo Brabus G-Class, el cual está valorado en casi $600,000 dólares.

Se trata de un regalo que premia el desempeño de Jutta en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. A la pareja se le vio festejando y abrazándose frente al vehículo.

“Solo lo mejor para mi reina. Ella trabajó duro por el oro y la plata, así que le compré una G Wagon de bronce”, señaló Paul.

Jutta viene de conseguir una medalla de oro con récord olímpico en la disciplina de patinaje de velocidad de 1.000 metros en los Juegos Olímpicos de Invierno que se disputaron en Milán-Cortina.

La prometida del boxeador y youtuber Jake Paul logró establecer un récord olímpico al romper la antigua marca de su compañera de equipo, Femke Kok. Leerdam, cronometró un tiempo de 1:12.31.

La pareja hizo pública su relación desde marzo de 2023, cuando fueron vistos en una cita en Florida. Desde entonces, suele ser común que Paul la presuma en sus redes sociales. Ambos se comprometieron a finales de marzo de 2025.

Jutta se convirtió en la campeona mundial junior en el Campeonato Mundial Junior de 2017 y luego terminó segunda en el Campeonato de 2018.

Es la campeona mundial de distancia única de 2020 y 2023, campeona mundial de sprint de 2022 en los 500 y 1.000 metros. Leerdam ganó la plata en los Juegos Olímpicos de Beijing 2022 en los 1.000 metros.

El año pasado, Leerdam participó en el Campeonato Mundial de 2025 en Noruega, donde ganó el oro en el sprint por equipos femeninos.



