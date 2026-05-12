Neymar entra en prelista de Brasil al Mundial 2026

Brasil convocó a Neymar en la prelista para el Mundial 2026, que se jugará desde el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá, confirmó este martes el hijo y ayudante del técnico italiano, David Ancelotti.

“Si está en esta lista es porque su condición física está mejorando. Luego, entre ahora y el 18 de mayo, reduciremos la lista a los 26 que vendrán a Estados Unidos”, explicó Davide Ancelotti al diario italiano Gazzetta dello Sport.

La convocatoria de Neymar, de 34 años y jugador del Santos, para la selección de Brasil que acudirá al próximo Mundial se ha convertido en una de las cuestiones más comentadas del país, ya que se le considera un emblema del fútbol brasileño, aunque físicamente no está en su mejor momento.

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Davide Ancelotti CONFIRMS Neymar is ON the pre-list.



“If he is on this list it is because his physical condition is improving. Then, by May 18, we will make the cut down to the 26 who will go to the United States.” 🏆🇧🇷



📰 | @JornalOGlobo (🌕) pic.twitter.com/IBpRcUozDv — Ginga Bonito 🇧🇷 (@GingaBonitoHub) May 12, 2026

¿Desde cuándo no juega Neymar con Brasil?

Neymar no se pone la camiseta Canarinha desde el 18 de octubre de 2023 en las Eliminatorias al Mundial 2026.

El brasileño disputó 45 minutos ante Uruguay y en ese partido sufrió la rotura de ligamentos cruzados que lo alejó por muchos meses de la cancha, un regreso que le ha tomado tiempo en el Santos.

Neymar se perdió la Copa América y no disputó más minutos en una Eliminatoria que tuvo a Brasil como quinto puesto, con los mismos puntos de Uruguay y Colombia.

Lionel Messi quiere que Neymar esté en el Mundial 2026

“Ojalá pueda estar, siempre en los mundiales todos queremos que estén los mejores y Ney esté como esté siempre va a ser uno de ellos, y sería lindo verlo en el Mundial por lo que significa para Brasil y para el fútbol”, declaró recientemente el argentino Leo Messi sobre el delantero del Santos, con quien compartió equipo tanto en el Barcelona como en el París Saint-Germain.

Neymar, que fue campeón olímpico en los Juegos de Río de Janeiro 2016 y que también jugó en el Al Hilal saudí, ha ganado numerosos títulos a lo largo de su carrera, incluida la Liga de Campeones, el Mundial de Clubes y la Copa Libertadores.

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