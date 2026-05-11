Argentina anuncia prelista para Mundial 2026 con Messi y deja fuera a seis campeones de Qatar 2022
La selección argentina anunció una sorprendente lista preliminar de 55 jugadores para el Mundial de 2026, incluyendo a Messi
Este lunes la selección de Argentina dio una sorpresa al anunciar una prelista de 55 jugadores para el Mundial de 2026 en la que está Messi, pero se quedaron fuera seis campeones del mundo en Qatar 2022.
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Franco Armani, Juan Foyth, Ángel Di María, Ángel Correa, Papu Gómez y Paulo Dybala son los seis jugadores que salieron campeones en la edición de 2022 y aparentemente no jugarán la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
Por otra parte, sorprende la inclusión de Gianluca Prestianni. El jugador del Benfica se perdería los dos primeros partidos de la cita mundialista tras la sanción que le impuso la FIFA por el pleito con Vini Jr. en la Champions League.
De este grupo, el entrenador deberá realizar un recorte definitivo para anunciar a los 26 convocados que viajarán al Mundial, con el 30 de mayo como fecha límite para la entrega final.
Prelista de 55 jugadores de la selección de Argentina para el Mundial 2026
Arqueros
- Emiliano Martínez – Aston Villa.
- Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella.
- Juan Musso – Atlético de Madrid.
- Walter Benítez – Crystal Palace.
- Facundo Cambeses – Racing Club.
- Santiago Beltrán – River Plate.
Defensas
- Agustín Giay – Palmeiras.
- Gonzalo Montiel – River Plate.
- Nahuel Molina – Atlético de Madrid.
- Nicolás Capaldo – Hamburgo SV
- Kevin Mac Allister – Union Saint Gilloise
- Lucas Martínez Quarta – River Plate
- Marcos Senesi – Bournemounth
- Lisandro Martínez – Manchester United
- Nicolás Otamendi – Benfica
- Germán Pezzella – River Plate
- Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella
- Cristian Romero – Tottenhman
- Lautaro Di Lollo – Boca Juniors
- Zaid Romero – Getafe
- Facundo Medina – Olympique de Marsella
- Marcos Acuña – River Plate
- Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon
- Gabriel Rojas – Racing Club
Mediocampistas
- Máximo Perrone – Calcio Como 1907
- Leandro Paredes – Boca Juniors
- Guido Rodríguez – Valencia
- Aníbal Moreno – River Plate
- Milton Delgado – Boca Juniors
- Alan Varela – FC Porto
- Ezequiel Fernández – Bayer Leverkusen
- Rodrigo De Paul – Inter de Miami
- Exequiel Palacios – Bayer Leverkusen
- Enzo Fernández – Chelsea
- Alexis Mac Allister – Liverpool
- Giovani Lo Celso – Real Betis
- Nicolás Domínguez – Nottingham Forest
- Emiliano Buendía – Aston Villa
- Valentín Barco – RC Strasbourg
Delanteros
- Lionel Messi – Inter Miami
- Nicolás Paz – Calcio Como 1907
- Franco Mastantuono – Real Madrid
- Thiago Almada – Atlético de Madrid
- Tomás Aranda – Boca Juniors
- Nicolás González – Atlético de Madrid
- Alejandro Garnacho – Chelsea
- Giuliano Simeone – Atlético de Madrid
- Matías Soulé – AS Roma
- Claudio Echeverri – Girona Fútbol Club
- Gianluca Prestianni – SL Benfica
- Santiago Castro – Bologna FC
- Lautaro Martínez – Internazionale de Milán
- José Manuel López – Palmeiras
- Julián Álvarez – Atlético de Madrid
- Mateo Pellegrino – Parma Calcio
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