Argentina anuncia prelista para Mundial 2026 con Messi y deja fuera a seis campeones de Qatar 2022

Este lunes la selección de Argentina dio una sorpresa al anunciar una prelista de 55 jugadores para el Mundial de 2026 en la que está Messi, pero se quedaron fuera seis campeones del mundo en Qatar 2022.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas la UEFA Champions League

Franco Armani, Juan Foyth, Ángel Di María, Ángel Correa, Papu Gómez y Paulo Dybala son los seis jugadores que salieron campeones en la edición de 2022 y aparentemente no jugarán la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Por otra parte, sorprende la inclusión de Gianluca Prestianni. El jugador del Benfica se perdería los dos primeros partidos de la cita mundialista tras la sanción que le impuso la FIFA por el pleito con Vini Jr. en la Champions League.

#SelecciónMayor Prelista oficial de futbolistas reservados para la Copa Mundial de la FIFA 2026.https://t.co/qVuJ19hgkk — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 11, 2026

De este grupo, el entrenador deberá realizar un recorte definitivo para anunciar a los 26 convocados que viajarán al Mundial, con el 30 de mayo como fecha límite para la entrega final.

Prelista de 55 jugadores de la selección de Argentina para el Mundial 2026

Arqueros

Emiliano Martínez – Aston Villa.

Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella.

Juan Musso – Atlético de Madrid.

Walter Benítez – Crystal Palace.

Facundo Cambeses – Racing Club.

Santiago Beltrán – River Plate.

Defensas

Agustín Giay – Palmeiras.

Gonzalo Montiel – River Plate.

Nahuel Molina – Atlético de Madrid.

Nicolás Capaldo – Hamburgo SV

Kevin Mac Allister – Union Saint Gilloise

Lucas Martínez Quarta – River Plate

Marcos Senesi – Bournemounth

Lisandro Martínez – Manchester United

Nicolás Otamendi – Benfica

Germán Pezzella – River Plate

Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella

Cristian Romero – Tottenhman

Lautaro Di Lollo – Boca Juniors

Zaid Romero – Getafe

Facundo Medina – Olympique de Marsella

Marcos Acuña – River Plate

Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon

Gabriel Rojas – Racing Club

Mediocampistas

Máximo Perrone – Calcio Como 1907

Leandro Paredes – Boca Juniors

Guido Rodríguez – Valencia

Aníbal Moreno – River Plate

Milton Delgado – Boca Juniors

Alan Varela – FC Porto

Ezequiel Fernández – Bayer Leverkusen

Rodrigo De Paul – Inter de Miami

Exequiel Palacios – Bayer Leverkusen

Enzo Fernández – Chelsea

Alexis Mac Allister – Liverpool

Giovani Lo Celso – Real Betis

Nicolás Domínguez – Nottingham Forest

Emiliano Buendía – Aston Villa

Valentín Barco – RC Strasbourg

Delanteros

Lionel Messi – Inter Miami

Nicolás Paz – Calcio Como 1907

Franco Mastantuono – Real Madrid

Thiago Almada – Atlético de Madrid

Tomás Aranda – Boca Juniors

Nicolás González – Atlético de Madrid

Alejandro Garnacho – Chelsea

Giuliano Simeone – Atlético de Madrid

Matías Soulé – AS Roma

Claudio Echeverri – Girona Fútbol Club

Gianluca Prestianni – SL Benfica

Santiago Castro – Bologna FC

Lautaro Martínez – Internazionale de Milán

José Manuel López – Palmeiras

Julián Álvarez – Atlético de Madrid

Mateo Pellegrino – Parma Calcio

Sigue leyendo:

· Messi se suma a la fiesta del FC Barcelona con mensaje tras el título ante el Real Madrid

· Lionel Messi da sus favoritos al Mundial 2026 y saca a Argentina

· Demandan a Messi y la selección argentina en Florida por supuesto “fraude”