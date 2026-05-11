Bosnia y Herzegovina primera selección en definir sus 26 jugadores para el Mundial 2026

Bosnia y Herzegovina se convirtió en la primera selección en anunciar oficialmente la lista definitiva de 26 jugadores que disputarán la Copa Mundial 2026, según comunicó la Federación de Fútbol de Bosnia y Herzegovina (N/FSBiH) a través de sus canales oficiales.

El anuncio, realizado a un mes del inicio del torneo, posicionó al país balcánico en el foco de la atención internacional, ya que ninguna de las otras selecciones participantes había oficializado su nómina final.

El entrenador Sergej Barbarez apostó por un plantel que equilibra experiencia y juventud. El nombre más destacado es el del delantero Edin Dzeko, quien a sus 40 años vuelve a encabezar la convocatoria y portará el brazalete de capitán.

Dzeko, máximo goleador histórico del país, llega tras lograr el ascenso a la Bundesliga con el Schalke 04 de Alemania. La federación informó en su cuenta oficial de Instagram: “El seleccionador Sergej Barbarez ha convocado a 26 jugadores de la selección nacional que representarán a Bosnia y Herzegovina en la Copa Mundial que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México”.

Selektor Sergej Barbarez odabrao je 26 reprezentativaca koji će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na Svjetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.#NFSBiH #zmajevi #FIFAWorldCup2026 #dreambigdreambih pic.twitter.com/tnmmSNEXYx — NFS BIH (@NFSBiH) May 11, 2026

Equilibrio entre experiencia y jóvenes promesas

Barbarez explicó que la elección de los convocados responde a la búsqueda de equilibrio entre futbolistas con experiencia y jóvenes promesas, con la intención de que los Dragones compitan al máximo nivel en la cita mundialista.

Entre los nombres de peso que acompañan a Džeko, se encuentran el defensor Sead Kolasinac del Atalanta de Italia y Ermedin Demirovic, goleador del Stuttgart de Alemania. Ambos jugadores consolidaron su lugar en la lista tras destacadas actuaciones en sus respectivos clubes europeos durante la última temporada.

La apuesta de Barbarez por la veteranía de Dzeko se produce en la segunda participación de Bosnia y Herzegovina en una Copa del Mundo, luego de su debut como nación independiente en Brasil 2014.

El sorteo ubicó a Bosnia en el Grupo B del Mundial, junto a Canadá, Qatar y Suiza. El debut está programado para el 12 de junio en Toronto, escenario donde la selección buscará avanzar por primera vez a la siguiente fase de la competición.

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