Nueva York: el tiempo para hoy martes 12 de mayo

¿Cómo empezar tu día con la ropa adecuada para salir a las calles de Nueva York este martes? El pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad que nunca duerme marca una temperatura máxima de 66 grados Fahrenheit (19ºC) y una mínima de 52 grados Fahrenheit (11ºC). La sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 73ºF (23ºC) de máxima y 73ºF (23ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 6.84 mph en el día y los 4.35 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 05:42 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 20:03 h. En total, tendremos 14 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana el cielo estará cubierto con lloviznas generalizadas. Las temperaturas tendrán una variación entre los 55 y los 66 grados Fahrenheit (13 y 19ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 87% por la mañana, 93% por la tarde y 87% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

El clima de la Gran Manzana es un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son comunes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico contribuye a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias permanentes durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas calurosas, inviernos frescos y abundantes lluvias.

En la zona oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.