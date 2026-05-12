Trump dice que va a liberar “a todos” los presos políticos en Venezuela

El presidente Donald Trump aseguró este martes que su administración trabajará para lograr la liberación de todos los presos políticos que continúan detenidos en Venezuela, aunque al mismo tiempo elogió la gestión de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

“Vamos a sacarlos a todos”, afirmó Trump desde la Casa Blanca al ser consultado sobre las críticas de distintos sectores que reclaman más presión de Washington para acelerar las liberaciones en el país sudamericano.

El mandatario republicano defendió además los avances que, según dijo, se han producido desde la salida del poder de Nicolás Maduro y aseguró que la población venezolana respalda el proceso actual.

“Delcy está haciendo un gran trabajo. El pueblo de Venezuela está eufórico con lo que ha pasado. No pueden creerlo. Están bailando en las calles”, declaró antes de partir hacia una visita oficial a China.

A pesar de las palabras de Trump, el régimen de Delcy Rodríguez sigue siendo altamente impopular entre los venezolanos, algo que también empieza a afectar a la percepción de EE.UU. y de Trump en el país.

Según una encuesta de Meganálisis en abril, solo el 47,08% de los venezolanos se siente agradecido con Trump. En enero era 92,2%. El mismo sondeo reveló que el 89,13% se opone a que el presidente estadounidense negocie con Rodríguez o la respalde.

Destaca el auge petrolero

El mandatario también sostuvo que Washington ha influido en las recientes liberaciones de presos políticos realizadas por el chavismo.

“Nosotros, como saben, permitimos que liberaran a muchos y ellos han dejado en libertad a muchos de los presos políticos”, dijo Trump.

Durante sus declaraciones, Trump vinculó la recuperación económica venezolana con la entrada de grandes compañías petroleras estadounidenses al país.

“Tenemos a Exxon, tenemos a Chevron, tenemos a todas las grandes compañías entrando”, afirmó el presidente.

Añadió además que Venezuela “está generando más dinero del que han generado en los últimos 25 años”, en referencia al crecimiento de la actividad petrolera tras los cambios políticos ocurridos en Caracas.

Críticas por la situación de los detenidos

Pese a las excarcelaciones registradas desde diciembre, organizaciones de derechos humanos y sectores políticos continúan denunciando que cientos de personas siguen detenidas por motivos políticos en Venezuela.

De acuerdo con la ONG Foro Penal, hasta el 4 de mayo habían 457 presos políticos en Venezuela.

La ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional venezolana en febrero dejó de estar vigente el pasado 24 de abril.

Desde la captura de Nicolás Maduro en enero, la administración Trump ha impulsado un plan dividido en tres etapas —estabilización, reconstrucción y transición— para reorganizar el panorama político y económico venezolano.

Funcionarios del Departamento de Estado han señalado recientemente que la primera de esas fases ya habría concluido.

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