Trump dice que considera “seriamente” convertir a Venezuela en el estado 51 de EE.UU.

El presidente Donald Trump aseguró este lunes que está “considerando seriamente” convertir a Venezuela en el estado número 51 de Estados Unidos, una declaración que fue rechazada pocas horas después por la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez.

Según relató en X el presentador de Fox News John Roberts, Trump hizo el comentario durante una conversación telefónica en la que afirmó además que los venezolanos “aman” al mandatario republicano.

El presidente estadounidense insistió también en el potencial energético del país sudamericano y aseguró que Venezuela posee “40 billones de dólares en petróleo”.

Delcy Rodríguez rechaza la idea

Consultada por periodistas en La Haya sobre las declaraciones de Trump, Rodríguez descartó cualquier posibilidad de anexión a Estados Unidos y reivindicó la independencia venezolana.

“Eso no está previsto, jamás estaría previsto, porque si algo tenemos los venezolanos es que amamos nuestro proceso de independencia”, declaró.

La dirigente defendió además la historia del país y afirmó que Venezuela fue construida gracias a “hombres y mujeres que dieron su vida” para convertirla “no en una colonia sino en un país libre”.

Rodríguez, sin embargo, reiteró que Caracas mantiene una agenda de cooperación con Washington después de la captura y salida del poder de Nicolás Maduro ocurrida en enero.

Trump vuelve a bromear sobre Venezuela

No es la primera vez que Trump menciona la posibilidad de integrar a Venezuela a Estados Unidos.

En los últimos meses, el mandatario ha hecho comentarios similares y ha llegado a bromear con postularse en futuras elecciones venezolanas, asegurando que obtendría más respaldo que cualquier otro candidato.

La semana pasada, además, afirmó que los venezolanos “están bailando en las calles” debido a las inversiones petroleras impulsadas tras el cambio político en el país.

No obstante, estas declaraciones fueron ampliamente condenadas por cientos de venezolanos en redes sociales, quienes le reiteraron al presidente Trump su exigencia de elecciones presidenciales y le recordaron la persistente crisis económica y de violación de derechos humanos por parte del régimen chavista.

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