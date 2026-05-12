United Airlines confirma que restablecerá vuelos directos hacia Venezuela luego de nueve años

La aerolínea United Airlines comunicó oficialmente que sus operaciones directas entre la ciudad de Houston, Texas, y Caracas, Venezuela, se reactivarán para el 11 de agosto.

El reciente anuncio confirma el retorno de la empresa estadounidense al mercado venezolano tras casi nueve años de haber suspendido sus servicios de transporte, y se convertiría en la segunda aerolínea de Estados Unidos en restablecer vuelos comerciales hacia Venezuela en el periodo reciente.

Detalles de los vuelos hacia Venezuela

El servicio conectará de manera diaria el Aeropuerto Intercontinental George Bush con el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en Caracas. Para cumplir con este itinerario, la compañía utilizará aeronaves Boeing 737 MAX 8. La venta de pasajes ya se encuentra habilitada para los usuarios a través del portal web y la aplicación móvil de la empresa.

El cronograma establecido indica que el vuelo de ida, bajo la numeración UA1046, despegará de Houston a las 11:45 p.m. para aterrizar en Caracas a las 5:30 a.m. del día siguiente. El trayecto de vuelta, identificado como UA1045, partirá de la capital venezolana a las 8:00 a.m. y llegará a Houston a las 12:30 p.m.

Importancia estratégica y económica de la ruta

Patrick Quayle, vicepresidente senior de planificación de red global y alianzas de United, señaló en declaraciones recogidas por EFE, que esta reapertura busca consolidar su centro de conexiones en Texas.

“Tras casi una década, United celebra la oportunidad de reanudar el servicio entre Houston y Venezuela gracias al liderazgo y el apoyo del Departamento de Transporte y del Gobierno de Estados Unidos”, apuntó Quayle.

Por otro lado, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean P. Duffy, indicó que esta medida forma parte de una nueva etapa en el vínculo bilateral.

“Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, mi Departamento se enorgullece de colaborar con United para hacer realidad este día histórico”, señaló el funcionatio.

United Airlines había retirado sus servicios de Venezuela en junio de 2017. La vuelta de la aerolínea ocurre luego de que el gobierno estadounidense eliminara las restricciones de vuelo vigentes desde 2019.

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