Alcalde Mamdani pisa el acelerador para la construcción de vivienda

El alcalde Zohran Mamdani presentó este miércoles el informe “Procedimientos para Agilizar el Desarrollo Equitativo” (SPEED), un conjunto integral de reformas para acelerar la construcción de viviendas asequibles, en otra medida para abordar la crisis habitacional que cada vez se acentúa más en la ciudad de Nueva York.

Durante la presentación, realizada en la University Heights Preparatory School en El Bronx, el mandatario estatal indicó que las reformas abarcan todas las etapas del proceso de desarrollo, incluyendo la fase previa, los permisos y la ocupación, y reducirán los plazos de todos los proyectos de vivienda asequible en ocho meses. Añadió que para los proyectos que requieren un cambio de zonificación, las reformas reducirán los plazos hasta en dos años.

“Estos retrasos no son inevitables. Son el resultado de sistemas deficientes y una falta de voluntad política. Los neoyorquinos no pueden permitirse esperar años por viviendas asequibles mientras los proyectos se estancan en la burocracia. SPEED busca que el gobierno cumpla sus promesas: más rápido, más justo y a la escala que esta crisis exige”, declaró Mamdani, quien estuvo acompañado por Leila Bozorg y Julia Kerson, vicealcaldesas de Vivienda y Planificación y de Operaciones, respectivamente.

Según se informó, las reformas SPEED agilizarán y harán más transparentes los procesos municipales en las cuatro etapas del desarrollo: evaluación ambiental y planificación; predesarrollo y financiación; permisos y aprobaciones; y comercialización y arrendamiento.

Como parte de la reforma, la administración reducirá el proceso de precertificación para muchos proyectos que requieren cambios de zonificación de aproximadamente dos años a seis meses. La ciudad también reducirá los plazos de obtención de permisos para proyectos de nueva construcción y de conversión de oficinas a viviendas en aproximadamente cinco meses.

Ninguna de las reformas requiere acción legislativa ni modifica el proceso discrecional de aprobación de proyectos de la ciudad.

“Nuestra administración está abordando la crisis de la vivienda con la urgencia que los neoyorquinos merecen. Con estas inversiones y cambios de procedimiento, reduciremos meses, incluso años, el tiempo de desarrollo de viviendas asequibles; meses que los neoyorquinos podrán disfrutar en una vivienda permanente en lugar de en la inestabilidad”, manifestó la vicealcaldesa Bozorg.

Los neoyorquinos no pueden permitirse esperar años por viviendas asequibles mientras los proyectos se estancan en la burocracia. SPEED busca que el gobierno cumpla sus promesas: más rápido, más justo y a la escala que esta crisis exige. Zohran Mamdani – Alcalde de NYC

Además, para que los neoyorquinos accedan a viviendas asequibles terminadas con mayor rapidez, la ciudad también reformará su sistema de lotería de vivienda. La administración municipal implementará mejoras inmediatas a la vez que construirá un sistema a largo plazo más flexible, transparente y fácil de usar.

“Nuestra crisis de vivienda exige que actuemos con mayor rapidez”, destacó Dina Levy, comisionada del Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda. “El informe SPEED presenta una visión para la reforma integral de nuestro proceso de arrendamiento de viviendas asequibles, lo que mejorará significativamente los plazos y la experiencia de millones de neoyorquinos que dependen del sistema de lotería Housing Connect. Al reducir a la mitad los tiempos de aprobación de las solicitudes –a menos de 100 días– las familias podrán mudarse antes”.

El presidente del condado de Queens, Donovan Richards Jr., aplaudió los esfuerzos de la alcaldía ya que, según afirmó, desde hace tiempo es evidente que la única salida a la crisis de vivienda generacional de la ciudad es que se construya más.

“Cualquier medida para acortar responsablemente el tiempo entre la elaboración de los planos y el día en que una familia se muda a su nuevo hogar es una medida que debemos tomar para estar a la altura de las circunstancias”, sostuvo Richards Jr.

Por su parte, Annemarie Gray, directora ejecutiva de Open New York, valoró que las reformas SPEED reconozcan que reducir los plazos en cada etapa del desarrollo –desde la evaluación ambiental hasta los permisos y el arrendamiento– es esencial para afrontar la magnitud y la urgencia de este momento.

“Reparar los sistemas deficientes que han ralentizado la construcción de viviendas durante décadas es precisamente el tipo de trabajo que exige esta crisis, y felicitamos al alcalde y a su equipo por asumirlo”, opinó Gray.

Las reformas SPEED se suman a otras iniciativas de vivienda impulsadas por la administración, como el primer Procedimiento Acelerado de Revisión del Uso del Suelo (ELURP) de la ciudad y el programa de Vía Rápida para Constructores Vecinales. En conjunto, estas iniciativas reducirán los plazos previos al desarrollo de proyectos de vivienda asequible en más de dos años.

“Más allá de simplemente reformar el proceso de desarrollo para que respondamos a los desafíos de la construcción y aprovechemos las nuevas oportunidades, este anuncio transmite un mensaje claro al sector: los cinco condados son el mejor lugar para planificar su próximo proyecto de construcción”, destacó el comisionado de Edificios, Ahmed Tigani.

Esfuerzo conjunto

Las reformas fueron desarrolladas por el Grupo de Trabajo SPEED, creado por el alcalde Mamdani mediante decreto ejecutivo el primer día de su mandato. El Grupo de Trabajo organizó mesas redondas con más de 100 expertos de la industria, defensores, promotores, constructores y organizaciones gremiales, y recibió más de 500 recomendaciones que sirvieron de base para las reformas finales.