Chatti celebra un año llevando los sabores de Kerala a Nueva York

En una ciudad donde abundan los restaurantes indios de estilos diversos, Chatti by Regi Mathew encontró una manera distinta de llamar la atención: mirar hacia las cocinas tradicionales de Kerala, en el sur de India, y convertirlas en el centro de su propuesta gastronómica.

El restaurante celebra su primer aniversario en Nueva York presentando una cocina poco habitual fuera de India: la llamada “toddy shop cuisine”, inspirada en las tabernas populares donde históricamente se servía toddy, una bebida de palma ligeramente fermentada, junto a platillos caseros preparados lentamente y pensados para compartir.

Los platos pequeños conocidos como “touchings” están diseñados para comer con las manos y compartir en la mesa./Cortesía

Detrás del proyecto está Regi Mathew, reconocido por su trabajo en India con el restaurante Kappa Chakka Kandahari. Para desarrollar el menú de Chatti, el chef recorrió durante más de tres años pequeños negocios familiares y hogares en Kerala, documentando cientos de recetas regionales que rara vez aparecen en cartas internacionales.

Regi Mathew, reconocido por su trabajo en India con el restaurante Kappa Chakka Kandahari./Cortesía

La experiencia en Chatti comienza con un gesto sencillo: agua tibia infusionada con madera de sappan, una bebida tradicional rosada que invita a bajar el ritmo antes de la comida. Después llegan platos pequeños conocidos como “touchings”, diseñados para comer con las manos y compartir en la mesa.

Entre los favoritos destacan los camarones cocidos en hoja de plátano con tamarindo y coco, el beef fry especiado al estilo toddy shop y las croquetas de jackfruit con cubierta de coco. También sobresalen los mariscos, reflejo de la extensa costa de Kerala, con preparaciones como mejillones rostizados o pescado envuelto en hojas de plátano y cocinado a la plancha.

Platos a bases de mariscos y pescados forman parte de la oferta./Cortesía

A diferencia de la idea popular de que la comida india depende únicamente del picante intenso, aquí los sabores se construyen desde capas aromáticas de especias, leche de coco, curry y técnicas de cocción lenta. El menú incluye curries de pato y cordero, panes tradicionales de arroz y postres como Palada, preparado con hojuelas de arroz cocidas en leche.

La barra también explora ingredientes del sur de India con cocteles que incorporan chile bird’s eye, sambar clarificado y limoncillo. Para quienes prefieren opciones sin alcohol, hay bebidas de jamaica y sarzaparrilla con albahaca.

El interior del restaurante mezcla diseño minimalista con referencias visuales a Kerala: lámparas de cobre, madera de teca y detalles inspirados en redes de pesca y embarcaciones tradicionales.

El espacioso lugar tiene una decoración elegante y minimalista./Foto: Cortesía

Chatti está ubicada en el 252 W 37th St, New York, NY 10018. Para reservar, visite: https://www.chattinewyork.com/.