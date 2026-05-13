Peligran programas vitales para la educación latina

Muchas políticas de la actual Administración afectan profundamente a nuestra comunidad, y que por ello nuestra Hispanic Federation publica desde el año pasado su Serie sobre políticas federales 2025-2026. El objetivo de esas publicaciones consiste en promover las oportunidades y la equidad en pro de nuestra comunidad. En esta columna quiero ampliar la información sobre el documento dedicado a la educación, porque los efectos negativos de esas políticas federales contrastan con todo lo bueno que había logrado nuestra comunidad en ese aspecto.

“Los avances más significativos en el campo de la educación latina se lograron entre 1996 y 2021”, comenta Perla Rodríguez. Directora Nacional de Programas de Educación de la Hispanic Federation. “En ese período, las tasas de graduación de las y los estudiantes latinos de secundaria aumentaron en más del 30 por ciento. En cuanto a la educación superior, más de tres de cada 10 latinos de entre 18 y 24 años están inscritos en la educación postsecundaria. Y casi seis de cada 10 estudiantes latinos que inician estudios universitarios de seis años obtienen sus diplomas. Hasta ahora, una de las razones de esos éxitos había sido el crecimiento en las Instituciones que Sirven a Hispanos, conocidas como HSI por sus iniciales en inglés”.

Cuando los estudiantes latinos y sus familias reciben apoyo institucional y recursos adecuados aumentan los éxitos académicos de la comunidad. A pesar de eso, como también se señala en nuestro documento, nuestros estudiantes siguen enfrentando desafíos. A las desigualdades que les afectaban históricamente se suman ahora los cambios profundos que aplica el gobierno con respecto a los derechos civiles.

“En nuestro documento sobre educación de la Serie sobre políticas federales 2025-2026”, amplía Rodríguez, “instamos al Poder Ejecutivo a que ponga en práctica una política de desegregación en el sector de kindergarten hasta el grado 12. Para eso, debe hacer cumplir la Ley de Derechos Civiles de 1964. Además, el Congreso debe otorgar subvenciones a los distritos escolares que demuestren su compromiso de integrar a los estudiantes de todas las razas y orígenes étnicos y nacionales”.

También recomendamos que no se desvíen a la educación privada los fondos gubernamentales que deberían dirigirse a la educación pública. Porque si bien la privatización resulta atractiva para algunas familias, puede quitarles recursos a las escuelas públicas.

Nuestra federación también defiende los programas de almuerzos escolares, que han ayudado tanto a nuestros muchachos y nuestras familias. Se trata de los programas CEP, o Community Eligibility Provision, que han hecho posible hasta ahora que más de 50,000 escuelas en todo el país ofrezcan comidas sin costo a todos los estudiantes. Está ampliamente demostrado que ese programa mejora la asistencia escolar y la salud de nuestros niños y jóvenes, y que todo eso, a su vez, mejora los resultados educativos del alumnado latino.

“Otros programas que corren peligro son los programas ELL, o Programas para Estudiantes de Inglés”, añade Perla Rodríguez. “Nuestro estudio explica que el propósito de estos programas consiste en dar apoyo a las y los estudiantes cuya lengua materna no es el inglés. Para eso, ofrecen instrucción especializada que mejora sus habilidades en el nuevo idioma, que es esencial para su éxito académico y para su vida en general”.

Para terminar por hoy, a través de nuestro documento, desde la Hispanic Federation recomendamos al gobierno que simplifique los trámites de solicitud de asistencia financiera para la universidad, y que se respalde a nivel de gobierno los programas de Diversidad, Equidad, Inclusión y Acceso, muchos de los cuales ya han sido eliminados, mientras que muchos más corren peligro de desaparecer.

Por razones de espacio, en esta columna sólo puedo ofrecerles un breve resumen de este amplio y profundo análisis de la educación de las y los jóvenes latinos, que forma parte de la Serie sobre políticas federales 2025-2026 de la Hispanic Federation. Pero les recomiendo que, si pueden leer en inglés o traducirlo al español con alguno de los varios programas gratuitos que existen en Internet, como Google Translate, lo lean en su totalidad pulsando este enlace.

Y si quieren saber más sobre nuestros programas, agencias, iniciativas y actividades, visiten nuestro sitio Web o llamen al (212) 233-8955 o al (866) 432-9832.

¡Celebremos juntos nuestro 36to aniversario, y hasta la columna próxima!

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation