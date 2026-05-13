Secretario de Defensa asegura que Cuba representa una amenaza a la seguridad para Estados Unidos

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró el martes que el gobierno de Cuba representa un riesgo directo para la seguridad nacional.

En una comparecencia ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, el jefe del Pentágono argumentó esta postura en la creciente presencia militar de potencias extranjeras en la isla, informó EFE.

La audiencia abordó el uso de territorio cubano como base logística para operaciones de Rusia y China. A preguntas del congresista republicano Mario Díaz-Balart sobre si buques militares rusos, incluyendo submarinos de propulsión nuclear, han atracado en la isla, Hegseth confirmó la información.

“Eso es cierto”, replicó el secretario de Defensa, añadiendo que para Washington resulta “altamente problemático” que un adversario utilice una ubicación geográfica tan cercana a las costas estadounidenses. Ante la consulta directa sobre si el gobierno de la isla constituye una amenaza, Hegseth respondió de forma tajante: “sí”.

Cooperación militar y tensiones regionales

La sesión en el Congreso se centró en las prioridades de defensa de la administración de Donald Trump, donde los legisladores expresaron su preocupación por las presuntas actividades de inteligencia extranjera a solo 93 millas de Estados Unidos.

La presión sobre La Habana se ha intensificado desde enero con nuevas sanciones económicas, que incluyen la interrupción del suministro de petróleo desde Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro.

Postura de la administración Trump

La administración actual ha endurecido su discurso hacia el Caribe, después de que el pasado 2 de mayo, durante un evento en Florida, el presidente Trump declaró que tomaría el control de Cuba “casi de inmediato” una vez finalice el conflicto con Irán.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, reforzó esta línea en declaraciones recientes, calificando las operaciones de adversarios como una amenaza inaceptable.

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