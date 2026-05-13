Turista halla diamante blanco de 3.09 quilates en parque estatal de Arkansas

Una mujer originaria de Pensilvania encontró un diamante blanco de 3.09 quilates durante una visita a un famoso parque estatal de Arkansas conocido por permitir que los visitantes busquen piedras preciosas y se las lleven a casa.

El hallazgo ocurrió en el Crater of Diamonds State Park, ubicado en Murfreesboro, en el condado de Pike, según informó Arkansas State Parks en una publicación de Facebook.

La afortunada visitante fue identificada como Keshia Smith, quien atravesaba un momento personal difícil tras la pérdida de su hijo y su padre.

La dependencia estatal describió el descubrimiento como un momento inesperado de luz y aseguró que el hallazgo estaba destinado a suceder.

Le puso un nombre especial al diamante

Smith decidió nombrar la piedra ‘Za’Novia Liberty Diamond’ en honor a sus nietos y al significado del aniversario número 250 de Estados Unidos.

Fotografías compartidas por Arkansas State Parks muestran que el diamante es plano, liso e incoloro, además de tener un tamaño similar al de una cuenta pequeña.

“Momentos como este nos recuerdan por qué Crater of Diamonds State Park es un lugar tan especial”, señaló Arkansas State Parks en su publicación.

Un parque único en el mundo

El Crater of Diamonds State Park es conocido por ser el único lugar del mundo donde el público puede buscar diamantes naturales en su fuente volcánica original.

De acuerdo con el sitio oficial del parque, los visitantes pueden explorar un terreno arado de 37 acres en busca de rocas, minerales y gemas, y cualquier hallazgo puede conservarse legalmente.

Las autoridades del parque indicaron que, hasta el 13 de enero de 2026, visitantes habían encontrado más de 37,377 diamantes desde que el lugar se convirtió en parque estatal de Arkansas en 1972.

El diamante más grande hallado en Estados Unidos

El parque también es famoso por albergar uno de los descubrimientos más importantes en la historia de las gemas en Estados Unidos.

En 1924, allí fue encontrado el ‘Uncle Sam’, un diamante de 40.23 quilates considerado el más grande jamás descubierto en territorio estadounidense.

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