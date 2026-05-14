Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 14 al 20 de mayo

Recital de Gabriela Montero en el 92NY

La reconocida pianista internacional Gabriela Montero presenta un recital en el Kaufmann Concert Hall at 92NY (1395 Lexington Avenue) con un programa dedicado a la música española y obras inspiradas en España. El repertorio incluye piezas de Albéniz, Granados, Chopin y Liszt, además de miniaturas poco interpretadas de Alicia de Larrocha, una de las grandes figuras del piano español del siglo XX. El concierto destaca por su enfoque emocional y su conexión con la tradición musical ibérica. Jueves 14 de mayo, a las 7:30 pm. Boletos: https://www.92ny.org.

Foto: 92NY

A bailar con “Buena Vista Social Club”

Tras agotar entradas en su primera función“dance-along”, que puso al público de pie, el musical de Broadway “Buena Vista Social Club” anuncia una nueva función especial este jueves 14 de mayo, presentada por John Leguizamo. Este evento especial invita a los asistentes a bailar desde sus asientos junto al espectáculo. Cuando la música los envuelva, todos los espectadores son libres de entregarse al ritmo, moviendo las caderas, sacudiendo los hombros o simplemente dejándose llevar por la energía de esta celebración compartida. A las 7:00 pm en el Gerald Schoenfeld Theatre (236 W 45th St). Entradas para esta función especial Dance-Along, así como para todas las funciones regulares, están disponibles en: https://buenavistamusical.com.

Foto: Matthew Murphy

“Mujeres de Archivo” en el Bronx River Art Center

La exposición colectiva Mujeres de Archivo, curada por Nikki Myers, reúne obras de las artistas latinas Blanka Amezkua, C.J. Chueca y Cinthya Santos Briones. La muestra explora la memoria, el archivo y el trabajo históricamente invisibilizado de las mujeres en las Américas desde una mirada feminista y decolonial. Las piezas incluyen textiles, grabados, pintura y escultura, inspiradas en fragmentos históricos reales e imaginados. Del 14 de mayo al 21 de junio. En el Bronx River Art Center (1087 E. Tremont Ave., Bronx). Entrada abierta al público. Más información: https://www.bronxriverart.org.

Foto: Cortesía Bronx River Art Center

Fiesta al amanecer en One Times Square

El movimiento global Daybreaker transformará la cima de One Times Square (1475 Broadway) en una experiencia de baile al amanecer con música, movimiento y conexión comunitaria. El evento, libre de alcohol y abierto a todas las edades, forma parte de la gira mundial “Let’s Be Friends”. Los asistentes disfrutarán vistas panorámicas de Times Square mientras bailan al ritmo de DJs y actividades enfocadas en bienestar y convivencia. Este viernes 15 de mayo, de 6:00 am a 9:00 am. Los boletos están disponibles en: www.daybreaker.com.

Foto: Sunrise at One Times Square

Los adolescentes se apoderan del Met

The Metropolitan Museum of Art (1000 Fifth Avenue) celebrará una nueva edición de “Teens Take The Met!”, una noche gratuita dedicada a adolescentes con más de 75 actividades, presentaciones y experiencias interactivas. El programa incluirá música en vivo, baile, talleres creativos, fotografía, escritura, jazz, cabina de fotos 360°, una fiesta silenciosa en el Templo de Dendur y actividades organizadas junto a más de 60 instituciones culturales y comunitarias. Este viernes 15 de mayo a partir de las 4:00 pm. Gratis. Más información:https://www.metmuseum.org.

Foto: The Met

Rodrigo y Gabriela en el Beacon Theatre

El reconocido dúo mexicano de guitarra acústica Rodrigo y Gabriela está celebrando el 20 aniversario de su icónico álbum debut homónimo de 2006 con una serie especial de conciertos que culminará este viernes 15 de mayo en el Beacon Theatre (2124 Broadway). Durante el show interpretarán algunos de sus grandes éxitos, como”Tamacun”, “Diablo Rojo” y su versión de “Stairway to Heaven”. A las 8:00 pm. Boletos: https://www.msg.com.

Cortesía

El Teatro Thalia presenta “Poncia”

Thalia Spanish Theatre presenta Poncia, obra del escritor español Luis Luque protagonizada por la actriz Soledad López y dirigida por Ángel Gil Orrios. La puesta en escena retoma al personaje de Poncia, la criada de La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca, ofreciendo una nueva mirada sobre temas como libertad, culpa, clase social y sexualidad. La obra se presenta en español con sobretítulos en inglés. Del 15 de mayo al 7 de junio. Viernes y sábados a las 8:00 pm y domingos a las 4:00 pm. Más información en: https://thaliatheatre.org.

Foto: Teatro Thalia

Día de Arte en familia

El Smithsonian Institution invita a familias y visitantes a “Claramente indígena: Día de Arte en Familia”, una jornada gratuita con juegos, actividades interactivas, música, cuentacuentos y recorridos especiales inspirados en la exposición “Claramente Indígena”. La muestra reúne cerca de 120 obras en vidrio creadas por 29 artistas indígenas de Estados Unidos y Naciones Originarias. El artista Esteban Salazar ofrecerá demostraciones de técnicas de vidrio y “soplado de azúcar”. Gratis. Sábado 16 de mayo, de 11:00 am a 4:00 pm, en el National Museum of the American Indian (One Bowling Green). Información en https://americanindian.si.edu.

Foto: Cass Gilbert, Daniel Chester French Architects

RIVA Saturdays estrena fiestas al atardecer

Arlo Williamsburg (96 Wythe Ave, Brooklyn) lanza “RIVA Saturdays”, una nueva serie semanal de fiestas al atardecer con música house, DJs invitados y vistas panorámicas de Manhattan desde la terraza con piscina ART Williamsburg. El evento reunirá talento reconocido y emergente, incluyendo Stephan Jolk, Audien, Ookay, CID, Sunday Scaries y Night Tales. Desde este sábado 16 de mayo al 5 de septiembre, de 6:00 a 11:00 pm. Más información: https://www.rivasunset.com.

Foto: Arlo Williamsburg

“Sing for Hope Pianos” regresa con arte y música

El lunes 18 de mayo, la iniciativa artística Sing for Hope Pianos vuelve a Nueva York con 25 pianos intervenidos por artistas locales, incluyendo dos elencos de Broadway, como parte de una galería urbana al aire libre que invita al público a tocar, cantar y participar. El evento inaugural incluirá presentaciones musicales del coro juvenil Sing for Hope HandaHarmony, The Marching Cobras, artistas del musical Aladdin y el músico Ray Angry de The Roots. Además, la actriz Laura Linney recibirá el premio Art for All Award 2026. Evento gratuito. En la Fosun Plaza (28 Liberty Street). Los pianos permanecerán en espacios públicos hasta el 7 de junio. Más información en https://www.singforhope.org.

Camila Cortina en el Oculus World Trade Center. Foto: 2025 dagomatic photography.

Circle Line inaugura el verano con THE BEAST

Circle Line arrancó la temporada de verano con el regreso de THE BEAST, su paseo de alta velocidad hacia la Estatua de la Libertad, y la reapertura este fin de semana con de BEAST’ro, su espacio gastronómico frente al río con nueva oferta de bebidas alcohólicas. THE BEAST ofrece un recorrido de 30 minutos de alta velocidad sobre el río Hudson con salida diaria en temporada. BEAST’ro funciona como espacio casual de comida y bebidas frente al agua, con servicio tipo fast-casual y área para sentarse al aire libre. Salidas desde Pier 83 y Pier 16 South Street Seaport. BEAST’ro en el Pier 81, West 41st Street & 12th Avenue. Más información en https://www.circleline.com.

Cortesía: Circle Line

Pizza Studio Tamaki abre su primer local en Nueva York

Pizza Studio Tamaki (PST), del chef japonés Tsubasa Tamaki, inauguró su primer restaurante permanente en Estados Unidos con su reconocida propuesta de pizza estilo napolitano con técnica japonesa. El menú destaca por una masa fermentada por 30 horas, mezcla de harinas japonesa y estadounidense, y cocción a alta temperatura con un horno especializado, además de un toque aromático de madera de cedro japonés. La carta incluye pizzas como la Tamaki (tomate cherry, mozzarella ahumada y albahaca), Margherita, 5 Formaggi, Bismarck, Bianca con trufa blanca y Diavola, además de entradas como arancini de risotto, meatballs y broccolini asado. Está ubicado en el 123 St. Marks Place. Más información en: https://www.pizzapst.com.

Cortesía PST Crédito: Cortesía

En Broadway: “Beaches, A New Musical”

La producción “Beaches, A New Musical” llegó a Broadway convertida en uno de los estrenos más emotivos de la temporada. Basada en la exitosa novela de Iris Rainer Dart y en la recordada película protagonizada por Bette Midler y Barbara Hershey, esta adaptación musical revive una historia de amistad femenina que sigue conquistando generaciones. La puesta en escena, presentada en el histórico Majestic Theatre (245 W. 44thstreet), combina momentos de humor, nostalgia y profundas emociones mientras sigue la vida de Cee Cee Bloom y Bertie White, dos amigas opuestas que construyen un vínculo inquebrantable a través de los años. Las interpretaciones de Jessica Vosk y Kelli Barrett destacan por su intensidad vocal y química en escena, aportando sensibilidad y fuerza a una historia marcada por el amor, la pérdida y la resiliencia.

La producción también sobresale por su elegante diseño visual, coreografías dinámicas y una partitura que mezcla baladas conmovedoras con números llenos de energía. Bajo la dirección de Lonny Price y Matt Cowart, el musical logra equilibrar espectáculo y emoción sin perder la esencia del clásico original. “Beaches” permanecerá en Broadway hasta septiembre. Boletos: https://beachesthemusical.com/.

Foto: Marc J. Franklin



