El tiempo de hoy en Nueva York para este jueves 14 de mayo

¿Qué ropa deberías usar para salir a las calles de Nueva York este jueves? Para empezar, las temperaturas que se predicen para el día de hoy según el pronóstico del clima en la ciudad que nunca duerme variarán entre los 66 grados Fahrenheit (19ºC) de máxima y los 50 grados Fahrenheit (10ºC) de mínima. La sensación térmica, es decir, “temperatura real” que los neoyorquinos van a sentir será de 66ºF (19ºC) de máxima y 66ºF (19ºC) de mínima.

¿Y la lluvia, qué? Perfectamente, ésta puede ser tu próxima pregunta y también tenemos respuesta para ti. Según las predicciones, la probabilidad de precipitaciones es del 96% durante el día y del 55% durante la noche. La nubosidad, mientras, será del 26% en el transcurso del día y del 43% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 5.59 mph en el día y los 8.08 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 05:40 h, mientras que se pone en el horizonte a las 20:05 h. En total, tendremos 14 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York se esperan más nubes que claros con probabilidad de alguna llovizna. Las temperaturas tendrán una variación entre los 55 y los 66 grados Fahrenheit (13 y 19 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 60% por la mañana, 6% por la tarde y 60% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Los dos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.