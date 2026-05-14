Fuego en vías de Penn Station causa suspensión y retraso de trenes en Nueva York

Un incendio ya controlado en las vías de Penn Station está provocando importantes interrupciones para los viajeros este jueves por la tarde en los servicios de tren hacia y desde Nueva York.

Los equipos de emergencia respondieron a un aviso de incendio en las vías, a la altura de 31st St entre la 7.ª y la 8.ª avenidas, poco antes de las 11:30 a.m. Como consecuencia, el servicio de LIRR se encuentra temporalmente suspendido entre Jamaica y Penn Station.

Todos los trenes con dirección a Penn Station están finalizando su recorrido en Jamaica, y LIRR los está desviando hacia Grand Central Madison. Por su parte NJ Transit está también dirigiendo los trenes de la línea Midtown Direct para reducir el número de unidades que ingresan a Penn Station. Esta medida responde a la actividad del cuerpo de bomberos, y no al incendio en sí, acotó ABC News.

Amtrak suspendió temporalmente el servicio hacia Penn Station, pero se reanudó alrededor de la 1:30 p.m. No obstante, se prevén retrasos de hasta una hora durante el resto del día debido a la congestión. Se recomienda consultar el portal de MTA o la aplicación MYmta para conocer los detalles y los cambios actualizados.

El incendio de origen eléctrico comenzó en el tubo número 4 del Túnel del East River, según informaron fuentes al Daily News, y se reportó presencia de humo en las vías 18, 19, 20 y 21, en el extremo norte de Penn Station. Un portavoz de FDNY comunicó que se habían desplegado en el lugar 26 unidades, con un total de 84 efectivos de bomberos y servicios de emergencia médica. No se reportaron heridos.