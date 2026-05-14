James Rodríguez y Luis Díaz lideran prelista de Colombia al Mundial 2026

Colombia se estrenará ante Uzbekistán en el Estadio Azteca, el 17 de junio y comparte grupo con Portugal y RD Congo

Colombia's Luis Díaz, center, celebrates with teammate James Rodríguez (10) after he scored during the second half of an international friendly soccer match against Australia, Tuesday, Nov. 18, 2025, in New York. (AP Photo/Heather Khalifa)

Luis Díaz liderará a Colombia en la Copa del Mundo 2026. Crédito: Heather Khalifa | AP

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Por  Reinaldo Oliveros

El extremo Luis Díaz, del Bayern Munich, y James Rodríguez, del Minnesota United, lideran la prelista de 55 jugadores de Colombia para el Mundial 2026. Esta lista luego quedará en 26 futbolistas que finalmente representarán al país en la Copa del Mundo.

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, leyó este jueves en una rueda de prensa la prelista, de la que hacen parte titulares habituales del equipo como el portero Camilo Vargas; los defensores Davinson Sánchez y Johan Mojica; los centrocampistas Jhon Arias y Jefferson Lerma.

Novedades de Colombia en prelista al Mundial 2026

Las principales novedades las protagonizan el creativo Juan Manuel Rengifo, de 21 años y figura del Atlético Nacional; el delantero Néiser Villarreal, del Cruzeiro, quien fue goleador del Mundial Sub-20 del año pasado, y el volante Johan Rojas, de sobresalientes actuaciones con el Vasco Da Gama.

La selección cafetera hace parte del Grupo K con Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo, este último ganador de una de las repescas que se disputaron en marzo.

El primer partido de Colombia será ante los asiáticos el 17 de junio en el estadio Azteca de Ciudad de México y seis días después jugará contra los africanos en Guadalajara.

Así es la prelista de Colombia para el Mundial 2026

Prelista de Colombia para el Mundial 2026

🧤 Porteros

Jugador Club
Kevin MierCruz Azul (ARG)
Álvaro MonteroVélez Sarsfield (ARG)
Andrés Mosquera MarmolejoIndependiente Santa Fe
David OspinaAtlético Nacional
Aldair QuintanaIndependiente del Valle (ECU)
Camilo VargasAtlas (MEX)

🛡️ Defensores

Jugador Club
Álvaro AnguloPumas (MEX)
Santiago AriasIndependiente (ARG)
Cristian BorjaAmérica (MEX)
Juan CabalJuventus (ITA)
Carlos CuestaVasco Da Gama (BRA)
Willer DittaCruz Azul (MEX)
Junior HernándezDeportes Tolima
Jhon LucumíBologna (ITA)
Deiver MachadoNantes (FRA)
Yerry MinaCagliari (ITA)
Johan MojicaMallorca (ESP)
Yerson MosqueraWolverhampton (GBR)
Daniel MuñozCrystal Palace (GBR)
Edier OcampoVancouver Whitecaps (USA)
Andrés Felipe RománAtlético Nacional
Jhohan RomañaSan Lorenzo (ARG)
Davinson SánchezGalatasaray (TUR)

🎯 Centrocampistas

Jugador Club
Jhon AriasPalmeiras (BRA)
Yaser AsprillaGalatasaray (TUR)
Wilmar BarriosZenit (RUS)
Jaminton CampazRosario Central (ARG)
Jorge CarrascalFlamengo (BRA)
Kevin CastañoRiver Plate (ARG)
Nelson DeossaReal Betis (ESP)
Sebastián GómezCuritiba (BRA)
Jefferson LermaCrystal Palace (GBR)
Juan Camilo PortillaAthletico Paranaense (BRA)
Gustavo PuertaRacing (ESP)
Juan Fernando QuinteroRiver Plate (ARG)
Juan Manuel RengifoAtlético Nacional
Johan RojasVasco Da Gama (BRA)
Jhon SolísBirmingham (GBR)
Jordan BarreraBotafogo (BRA)
James RodríguezMinnesota United (USA)
Richard RíosBenfica (POR)

⚽ Delanteros

Jugador Club
Rafael Santos BorréInternacional (BRA)
Johan CarboneroInternacional (BRA)
Jhon CórdobaKrasnodar (RUS)
Juan CuadradoPisa (ITA)
Jhon DuránZenit (RUS)
Carlos Andrés GómezVasco Da Gama (BRA)
Juan Camilo HernándezReal Betis (ESP)
Edwuin CetréEstudiantes (ARG)
Stiven MendozaAthletico Paranaense (BRA)
Luis SuárezSporting (POR)
Sebastián VillaIndependiente Rivadavia (ARG)
Neiser VillarealCruzeiro (BRA)
Kevin ViverosAthletico Paranaense (BRA)
Luis DíazBayern Munich (GER)

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