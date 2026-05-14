James Rodríguez y Luis Díaz lideran prelista de Colombia al Mundial 2026

El extremo Luis Díaz, del Bayern Munich, y James Rodríguez, del Minnesota United, lideran la prelista de 55 jugadores de Colombia para el Mundial 2026. Esta lista luego quedará en 26 futbolistas que finalmente representarán al país en la Copa del Mundo.

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, leyó este jueves en una rueda de prensa la prelista, de la que hacen parte titulares habituales del equipo como el portero Camilo Vargas; los defensores Davinson Sánchez y Johan Mojica; los centrocampistas Jhon Arias y Jefferson Lerma.

Novedades de Colombia en prelista al Mundial 2026

Las principales novedades las protagonizan el creativo Juan Manuel Rengifo, de 21 años y figura del Atlético Nacional; el delantero Néiser Villarreal, del Cruzeiro, quien fue goleador del Mundial Sub-20 del año pasado, y el volante Johan Rojas, de sobresalientes actuaciones con el Vasco Da Gama.

La selección cafetera hace parte del Grupo K con Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo, este último ganador de una de las repescas que se disputaron en marzo.

El primer partido de Colombia será ante los asiáticos el 17 de junio en el estadio Azteca de Ciudad de México y seis días después jugará contra los africanos en Guadalajara.

Así es la prelista de Colombia para el Mundial 2026

Prelista de Colombia para el Mundial 2026 🧤 Porteros Jugador Club Kevin Mier Cruz Azul (ARG) Álvaro Montero Vélez Sarsfield (ARG) Andrés Mosquera Marmolejo Independiente Santa Fe David Ospina Atlético Nacional Aldair Quintana Independiente del Valle (ECU) Camilo Vargas Atlas (MEX) 🛡️ Defensores Jugador Club Álvaro Angulo Pumas (MEX) Santiago Arias Independiente (ARG) Cristian Borja América (MEX) Juan Cabal Juventus (ITA) Carlos Cuesta Vasco Da Gama (BRA) Willer Ditta Cruz Azul (MEX) Junior Hernández Deportes Tolima Jhon Lucumí Bologna (ITA) Deiver Machado Nantes (FRA) Yerry Mina Cagliari (ITA) Johan Mojica Mallorca (ESP) Yerson Mosquera Wolverhampton (GBR) Daniel Muñoz Crystal Palace (GBR) Edier Ocampo Vancouver Whitecaps (USA) Andrés Felipe Román Atlético Nacional Jhohan Romaña San Lorenzo (ARG) Davinson Sánchez Galatasaray (TUR) 🎯 Centrocampistas Jugador Club Jhon Arias Palmeiras (BRA) Yaser Asprilla Galatasaray (TUR) Wilmar Barrios Zenit (RUS) Jaminton Campaz Rosario Central (ARG) Jorge Carrascal Flamengo (BRA) Kevin Castaño River Plate (ARG) Nelson Deossa Real Betis (ESP) Sebastián Gómez Curitiba (BRA) Jefferson Lerma Crystal Palace (GBR) Juan Camilo Portilla Athletico Paranaense (BRA) Gustavo Puerta Racing (ESP) Juan Fernando Quintero River Plate (ARG) Juan Manuel Rengifo Atlético Nacional Johan Rojas Vasco Da Gama (BRA) Jhon Solís Birmingham (GBR) Jordan Barrera Botafogo (BRA) James Rodríguez Minnesota United (USA) Richard Ríos Benfica (POR) ⚽ Delanteros Jugador Club Rafael Santos Borré Internacional (BRA) Johan Carbonero Internacional (BRA) Jhon Córdoba Krasnodar (RUS) Juan Cuadrado Pisa (ITA) Jhon Durán Zenit (RUS) Carlos Andrés Gómez Vasco Da Gama (BRA) Juan Camilo Hernández Real Betis (ESP) Edwuin Cetré Estudiantes (ARG) Stiven Mendoza Athletico Paranaense (BRA) Luis Suárez Sporting (POR) Sebastián Villa Independiente Rivadavia (ARG) Neiser Villareal Cruzeiro (BRA) Kevin Viveros Athletico Paranaense (BRA) Luis Díaz Bayern Munich (GER)

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