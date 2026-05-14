Minnesota United libera a James Rodríguez un mes antes de expirar su contrato para que se enfoque en el Mundial 2026 con Colombia

El pasado miércoles por la noche fue el último partido de James Rodríguez con Minnesota United. El club de la MLS informó en un comunicado que, tras el encuentro que finalmente perdieron 0-1 ante Colorado Rapids, Rodríguez quedaría liberado.

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El colombiano reportará en el campamento de la selección colombiana de cara al Mundial 2026. El mediocampista que llegó esta temporada desde el Club León de México solo pudo disputar seis partidos en lo que va del año con Minnesota.

Aunque no logró marcar goles, sirvió un par de asistencias. “Minnesota United anunció hoy que el club liberará al mediocampista James Rodríguez después del partido de esta noche contra Colorado Rapids para que se una al campamento de la Selección Nacional de Colombia en preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026”, indicaron.

“El club se enorgullece de apoyar a James mientras representa a su país en el escenario más grande del mundo y le desea éxito durante el campamento y a lo largo del torneo”, añadieron.

NEWS | Minnesota United today announced that the club will release midfielder James Rodríguez following tonight’s Colorado Rapids game to join the Colombian National Team camp in preparation for the FIFA World Cup 2026.



The club is proud to support James as he represents his… pic.twitter.com/jXTAXaVEdQ — Minnesota United FC (@MNUFC) May 13, 2026

James se despide de Minnesota tras un paso casi inadvertido, dejando al equipo instalado en el quinto lugar de la Conferencia Oeste, aún dentro de la zona de playoffs.

De modo que, la aventura de Rodríguez en la MLS llegó a su fin, ya que el contrato del sudamericano es hasta junio. Una vez después del Mundial, volverá a ser agente libre.

Mientras tanto, la selección de Colombia alista su preparación mundialista con dos amistosos frente a Costa Rica y Jordania.

En la Copa del Mundo, el conjunto cafetero competirá en el Grupo K, junto a Uzbekistán, RD Congo y Portugal.

El debut será el 17 de junio, ante el representante asiático, en el Estadio Banorte de Ciudad de México. Seis días más tarde, Colombia se medirá con RD Congo en territorio jalisciense.

El cierre de la fase de grupos llegará el 27 de junio, cuando los sudamericanos enfrenten en Miami a la Portugal de Cristiano Ronaldo, uno de los duelos más atractivos del torneo hasta ahora.



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