La CASA abre en Boston: así será el centro cultural latino más grande de Nueva Inglaterra

La comunidad latina de Boston celebrará este 15 de mayo la inauguración oficial de La CASA: Centro para las Artes, la Autodeterminación y el Activismo, un proyecto de $33 millones de dólares que se convertirá en el centro cultural latino más grande de Nueva Inglaterra.

El edificio de 4 pisos y más de 26,000 pies cuadrados (2,415 m2) se levanta en el histórico vecindario de Villa Victoria, en el South End de Boston, como un nuevo símbolo de identidad, arte y resistencia comunitaria.

Impulsado por Inquilinos Boricuas en Acción (IBA), el proyecto representa décadas de lucha vecinal contra el desplazamiento de familias latinas y de bajos ingresos. La organización nació en 1968 precisamente para enfrentar el impacto de la renovación urbana que amenazaba a residentes puertorriqueños en Boston. Ahora, casi 6 décadas después, inaugura un espacio que busca consolidar la presencia cultural latina en una ciudad que continúa transformándose rápidamente.

La apertura de La CASA ocurre en un momento en que las instituciones culturales latinas cobran mayor relevancia en Estados Unidos, especialmente en ciudades donde el aumento del costo de vida y la gentrificación han provocado la pérdida de espacios históricos de encuentro comunitario.

Un nuevo epicentro para las artes y la comunidad latina

Ubicado en el 85 de West Newton Street, La CASA funcionará como sede permanente para programas artísticos, educativos y comunitarios. El edificio contará con galerías, salones de usos múltiples, estudios de arte y tecnología, terrazas, áreas de reunión y una sala principal de espectáculos con capacidad de hasta 438 personas de pie.

Uno de los principales espacios será el Jean and Tom Yawkey Hall, una sala de doble altura conectada directamente con el parque O’Day Playground y un anfiteatro exterior. El diseño permitirá eventos híbridos entre espacios interiores y exteriores, fortaleciendo la relación entre el centro cultural y el vecindario.

Además de albergar actividades culturales, La CASA servirá como nueva sede de IBA y de programas de apoyo comunitario enfocados en vivienda asequible, desarrollo juvenil, educación temprana y empoderamiento financiero.

La directora ejecutiva de IBA, Vanessa Calderón-Rosado, ha señalado que el proyecto busca garantizar que las futuras generaciones de latinos tengan un espacio propio donde preservar su historia y expresar su identidad cultural.

La inauguración contará con la presencia de figuras políticas como el senador estadounidense Ed Markey y la alcaldesa de Boston, Michelle Wu, además de artistas, arquitectos y líderes comunitarios.

En este sitio se pretenden conjuntar proyectos educativos, históricos y artísticos que impacten a la comunidad latina que radica en Boston. (Foto: Cortesía STUDIO ENÉE, en colaboración con Annum Architecture)

Arquitectura inspirada en el Caribe y la historia del South End

El diseño arquitectónico estuvo a cargo de las firmas STUDIO ENÉE y Annum Architects, con una propuesta que combina elementos contemporáneos y referencias culturales caribeñas. La fachada incorpora paneles de terracota coloridos inspirados tanto en las casas del South End como en los tradicionales “brise-soleil” del Caribe.

El edificio también preserva fragmentos históricos del antiguo templo All Saints Lutheran Church, demolido en 2018 tras ser considerado inseguro. Algunas piezas recuperadas, como vitrales y mosaicos originales, fueron restauradas e integradas al nuevo espacio como homenaje a la memoria del lugar.

La CASA incluirá, además, un mural monumental titulado “Un Futuro en Acción”, creado por el artista Alvin “Acóma” Colón. La obra retrata escenas de vida comunitaria puertorriqueña en Boston, mezclando imágenes de música, familia, activismo y herencia cultural.

La sostenibilidad también es parte esencial del proyecto. El edificio aspira a obtener certificación LEED Silver gracias a sistemas eléctricos eficientes, ahorro de agua, techos verdes, iluminación de bajo impacto ambiental y medidas de resiliencia climática. Según IBA, el centro reducirá en más del 50% sus emisiones operativas de carbono.

Antonio Martorell inaugura la primera gran exposición

La apertura de La CASA también marcará el inicio de una nueva etapa artística para la comunidad latina de Nueva Inglaterra. El reconocido artista puertorriqueño Antonio Martorell será el primer artista residente del centro y encabezará la exposición inaugural “Entretelas: Antonio Martorell y sus Amigos”.

La muestra reunirá obras creadas en distintos formatos textiles y materiales vinculados a la memoria, la intimidad y la resistencia cultural. El proyecto artístico aborda temas como las secuelas del huracán María, la pandemia de Covid-19 y la crisis política en Puerto Rico.

Martorell mantiene una larga relación con Villa Victoria y con la comunidad puertorriqueña de Boston. En décadas anteriores colaboró con producciones teatrales y proyectos culturales en el vecindario, fortaleciendo los lazos entre Puerto Rico y su diáspora en Massachusetts.

IBA planea desarrollar más de 35 programas artísticos antes de finalizar 2026, incluyendo exposiciones, talleres, conciertos y actividades educativas. Entre los eventos destacados continuarán el Festival Betances y la serie Tito Puente Latin Music Series.

Para muchos residentes del South End, la inauguración de La CASA representa mucho más que la apertura de un edificio. Es la consolidación de un espacio construido desde la lucha comunitaria y pensado para preservar la cultura latina en una de las regiones más dinámicas y costosas del país.

Con su combinación de arte, memoria histórica y desarrollo comunitario, La CASA busca convertirse en un modelo nacional de infraestructura cultural impulsada por y para las comunidades latinas.

Sigue leyendo:

* Crisis energética golpea a familias latinas: “One Hot Summer / ¡Qué Calor!” busca transformar el costo de la luz en poder cívico

* Por qué algunos latinos evitan hablar español en la vida diaria en EE.UU.

* El Taller Latino: la magia de aprender español para unir culturas