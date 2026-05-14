NYPD destruye 200 scooters y motos ilegales en Nueva York tras aumento de delitos vinculados a estos vehículos

El pasado miércoles, el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York (NYPD) y el Departamento de Salud (DOHMH) destruyeron 200 scooters y mopeds ilegales confiscados en distintos puntos de la ciudad, en una nueva ofensiva contra vehículos que las autoridades consideran un problema creciente de seguridad pública.

Según informó ABC 7, la destrucción de los vehículos ocurrió en un depósito del Departamento de Sanidad ubicado en Arden Heights, en Staten Island, donde montañas de scooters y mopeds fueron convertidas en chatarra para reciclaje. Según la policía, muchos de estos vehículos estaban circulando sin registro, sin seguro o con placas alteradas o falsas.

La comisionada del NYPD, Jessica Tisch, informó que el Departamento ha confiscado 5,700 scooters y mopeds ilegales en lo que va de 2026, una cifra que representa un aumento cercano al 10% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

“Estos scooters y mopeds ilegales se han convertido en un problema persistente de seguridad pública en toda la ciudad”, afirmó Tisch durante el operativo realizado en Staten Island.

Las autoridades sostienen que estos vehículos son frecuentemente utilizados para cometer delitos debido a su velocidad, facilidad para desplazarse entre el tráfico y dificultad para ser identificados cuando llevan placas falsas o inexistentes.

Autoridades relacionan scooters ilegales con robos y violencia

Investigadores del NYPD señalaron que los mopeds y scooters ilegales han sido utilizados en robos, asaltos y otros delitos violentos en distintos distritos de la ciudad.

Uno de los casos recientes citados por la policía involucró a sospechosos de robo que fueron rastreados por la Unidad de Aviación del NYPD mientras escapaban en scooter a través de El Bronx.

La preocupación aumentó todavía más el mes pasado, luego de que una bebé de 7 meses muriera por disparos efectuados por sospechosos que se movilizaban en una moto, un caso que conmocionó a la ciudad y renovó los llamados para endurecer las medidas contra estos vehículos ilegales.

“Cuando eliminamos las herramientas que los criminales utilizan para escapar de la rendición de cuentas, hacemos más difícil que operen desde el principio”, señaló Tisch.

La funcionaria agregó que el departamento continuará utilizando “todas las herramientas disponibles” para mantener seguros a los neoyorquinos, incluyendo operativos de confiscación y vigilancia reforzada en zonas donde el uso ilegal de scooters es más frecuente.

Staten Island denuncia impacto en la calidad de vida

Funcionarios locales en Staten Island aseguraron que los residentes llevan años denunciando problemas relacionados con scooters y mopeds ilegales, incluyendo conducción imprudente, ruido excesivo y circulación en aceras y parques.

El presidente del condado de Staten Island, Vito Fossella, respaldó la operación y lanzó una advertencia a quienes continúan utilizando estos vehículos de manera ilegal.

“Deben saber que sabemos quiénes son y que el NYPD irá por ustedes, así que dejen de hacer lo que están haciendo porque su vehículo podría terminar aquí en la próxima trituración”, declaró Fossella.

Por su parte, el fiscal de distrito de Staten Island, Michael McMahon, afirmó que los delitos relacionados con scooters ilegales afectan directamente la calidad de vida de los residentes.

“Se cometen delitos desde estos vehículos. Y si hay arrestos, habrá procesamientos, se los garantizo”, sostuvo McMahon durante el evento.

En los últimos años, Nueva York ha intensificado las medidas contra motocicletas, scooters eléctricos y mopeds que circulan sin cumplir los requisitos legales. Las autoridades también han incrementado las multas y confiscaciones, especialmente en zonas con alta densidad de tráfico y reportes frecuentes de delitos.

Aunque muchos residentes utilizan scooters eléctricos de manera legal para transporte diario o entregas comerciales, la policía insiste en que el problema principal son los vehículos sin registro y aquellos utilizados para evadir a las autoridades tras cometer delitos.

El operativo del miércoles formó parte de una estrategia más amplia del NYPD para reducir la criminalidad asociada con vehículos motorizados ilegales y responder a las crecientes quejas vecinales sobre seguridad y calidad de vida en varios sectores de la ciudad.

Sigue leyendo:

* Accidentes con scooters eléctricos en EE.UU.: la muerte de una adolescente reabre el debate

* NYC transformará 2 corredores ciclistas clave en Brooklyn para hacerlos más seguros para familias y estudiantes

* Aumentan accidentes con bicicletas eléctricas en EE.UU.: el caso que impulsa nuevas regulaciones