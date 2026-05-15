Viajar en verano se vuelve un lujo: 4 de cada 10 estadounidenses no saldrán de vacaciones en 2026

4 de cada 10 estadounidenses no realizarán ni un solo viaje este verano, una señal clara de cómo el aumento del costo de vida y la inflación siguen impactando las decisiones familiares en todo el país.

Una nueva encuesta reveló que cada vez más personas están dejando de lado las vacaciones tradicionales debido a la falta de dinero y a la necesidad de priorizar sus finanzas.

El estudio, encargado por Current y realizado por Talker Research, encuestó a 5,000 estadounidenses sobre sus planes de viaje para 2026. Los resultados muestran que el 37% de los participantes no viajará este verano.

Entre quienes decidieron quedarse en casa, más de la mitad aseguró que simplemente no puede costear un viaje. El 52% señaló que sus ingresos no alcanzan para cubrir gastos vacacionales, mientras que el 25% dijo estar concentrado en ahorrar dinero y otro 22% indicó que está intentando pagar deudas pendientes.

Además, el 21% de los encuestados reconoció que el aumento en los costos relacionados con los viajes, como vuelos, gasolina, hoteles y restaurantes, fue un factor determinante para cancelar sus planes.

La situación refleja una realidad económica que afecta a millones de hogares en Estados Unidos, especialmente en un momento en que muchas familias siguen lidiando con precios elevados en productos básicos y servicios.

Los estadounidenses cambian la forma de viajar

Aunque una parte importante de la población decidió no viajar, quienes sí planean hacerlo están modificando sus hábitos para adaptarse a presupuestos más ajustados.

La encuesta reveló que el 32% de los viajeros está optando por destinos diferentes a los que acostumbraba visitar, buscando opciones más económicas. Además, el 31% afirmó que este verano prestará mucha más atención a sus gastos y al control de su presupuesto.

Otro 25% dijo que elegirá destinos más baratos para reducir costos, mientras que el 22% planea hacer más excursiones cortas dentro de su propia ciudad o estado. Ese mismo porcentaje señaló que tomará vacaciones más breves para evitar gastos excesivos.

La tendencia apunta a un cambio importante en la manera en que los estadounidenses entienden el turismo. En lugar de grandes vacaciones internacionales o viajes largos, muchas personas están priorizando experiencias más accesibles y cercanas.

Expertos consideran que este comportamiento podría mantenerse durante los próximos años si la inflación y los costos de viaje continúan elevados.

La presión social también influye en los viajes

El estudio también mostró que las decisiones relacionadas con los viajes no dependen únicamente del dinero. La llamada “presión social” juega un papel importante, especialmente entre las generaciones más jóvenes.

Según los resultados, el 17% de los encuestados admitió haber viajado alguna vez a un destino únicamente para poder decirles a otras personas que había estado allí.

Además, el 42% aseguró sentir presión por convertirse en un “viajero experimentado”, mientras que el 49% dijo sentir la necesidad de gastar dinero durante sus vacaciones para cumplir ciertas expectativas sociales.

Los más jóvenes están decididos a endeudarse para viajar a ese sitio especial, con tal de conseguir aprobación social. (Foto: Shutterstock)

Las redes sociales parecen tener una influencia importante en esta tendencia. Publicar fotografías, visitar lugares populares y compartir experiencias de viaje se ha convertido en una forma de validación para muchas personas, particularmente entre jóvenes adultos.

La generación Z encabeza esta percepción. El 60% de los integrantes de este grupo afirmó sentir presión por ser viajeros experimentados, seguido por el 52% de los millennials. En contraste, solo el 34% de la generación X y el 24% de los baby boomers dijeron experimentar esa misma presión.

La diferencia también aparece cuando se analiza el gasto durante las vacaciones. El 62% de la generación Z y el 58% de los millennials dijeron sentir la necesidad de gastar dinero cuando viajan, frente al 44% de la generación X y el 30% de los baby boomers.

Viajar endeudado se vuelve más común

Uno de los datos más llamativos del estudio es que muchos estadounidenses están recurriendo a deudas para poder viajar.

La generación X resultó ser la más propensa a endeudarse para tomar vacaciones, con un 23% de los encuestados admitiendo haber pedido dinero prestado o utilizado crédito para financiar viajes.

La encuesta refleja cómo, pese a las dificultades económicas, el deseo de viajar continúa siendo fuerte entre los estadounidenses. Sin embargo, para muchos, ese objetivo ahora implica sacrificios financieros o cambios importantes en sus hábitos de consumo.

Erin Bruehl, vicepresidenta de comunicaciones de Current, señaló que los resultados muestran una realidad que muchas familias ya están viviendo.

“La investigación refleja lo que tantos estadounidenses ya están experimentando. Los costos están aumentando y, aun así, la presión social por viajar sigue siendo muy real”, afirmó Bruehl.

La ejecutiva también destacó que muchas personas están encontrando maneras creativas de seguir viajando sin comprometer totalmente sus finanzas.

“Lo que destaca es el ingenio que demuestran los estadounidenses para equilibrar el deseo de viajar con la realidad de sus presupuestos. Están acortando sus viajes, permaneciendo más cerca de casa y buscando opciones más asequibles que aun así les permitan vivir experiencias significativas”, explicó.

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