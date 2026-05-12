Marco Rubio se burla de Maduro al usar el traje deportivo de su arresto en Venezuela

El secretario de Estado de Marco Rubio apareció este martes en una fotografía a bordo del Air Force One usando el mismo modelo de conjunto deportivo que llevaba Nicolás Maduro durante su captura por fuerzas estadounidenses en Caracas, una imagen que fue interpretada en redes sociales como una burla directa al exmandatario venezolano.

La fotografía fue publicada en X por Steve Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca, quien escribió: “¡El secretario Rubio luciendo las Nike Tech ‘Venezuela’ en el Air Force One!”.

En la imagen, Rubio aparece recostado sobre una puerta del avión presidencial mientras viste un sudadero y pantalón gris similares a los que Maduro llevaba el pasado 3 de enero, cuando fue trasladado bajo custodia estadounidense tras su captura.

Las fotografías de aquel operativo fueron difundidas en ese momento por el presidente Donald Trump.

La prenda se convirtió en símbolo viral

Las imágenes de Maduro usando el conjunto Nike Tech Fleece durante su arresto se viralizaron rápidamente en redes sociales y dieron lugar a memes, bromas y hasta disfraces inspirados en el exmandatario venezolano.

El modelo deportivo incluso registró un aumento significativo en búsquedas y ventas tras la difusión de las fotografías del operativo, según reportes publicados días después de la captura.

La nueva fotografía de Rubio volvió a impulsar comentarios entre activistas republicanos y funcionarios de la Casa Blanca, quienes compartieron la imagen como una referencia directa a la caída de Maduro.

Rubio viaja a China pese a sanciones de Pekín

La publicación ocurrió mientras Rubio acompaña a Trump en el viaje oficial a China para reunirse con el presidente Xi Jinping.

El secretario de Estado mantiene sanciones impuestas por Pekín desde su etapa como senador republicano, debido a sus críticas contra el gobierno chino por la situación en Xinjiang y Hong Kong.

En 2020, Rubio reaccionó irónicamente a esas medidas y escribió en redes sociales: “No quiero ser paranoico, pero estoy empezando a creer que no les agrado”.

Pese a esas restricciones, Rubio abordó este martes el Air Force One rumbo a Pekín en el primer viaje de un presidente estadounidense a China desde 2017.

Con información de EFE.

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