Identifican restos de Noel Rodríguez-Álvarez niño desaparecido en caso de asesinato en Texas

Los restos humanos encontrados en medio de una excavación en una vivienda de Everman, Texas, fueron identificados como los de Noel Rodríguez-Álvarez, de 6 años, confirmaron las autoridades.

De acuerdo con los funcionarios, la oficina del médico forense del condado de Tarrant usó los registros dentales para determinar la identidad del cadáver.

El infante estaba desaparecido desde 2022, desencadenando una investigación llevada a cabo por el FBI por asesinato y una búsqueda internacional de su madre.

Los restos óseos fueron hallados cuando los detectives hacían un registro en una residencia en Wisteria Drive.

Investigadores sospechaban de un asesinato

Noel Rodríguez-Álvarez tenía discapacidades físicas y del desarrollo, y las autoridades creían desde hacía bastante tiempo que lo habían matado, aunque se desconocía su paradero, informó CBS News.

Su progenitora, Cindy Rodríguez Singh, está acusada de asesinato capital. Los detectives aseguran que abandonó el país con otros seis de sus hijos poco después de una visita de control, viajando a India antes de ser finalmente encontrada, extraditada e ingresada a la prisión del condado de Tarrant en agosto del año pasado.

Declarada incompetente para ser juzgada

En abril, un juez determinó que era incompetente para ser juzgada y ordenó su ingreso a un hospital estatal para recibir tratamiento destinado a restablecer su capacidad mental.

Phil Sorrells, fiscal de distrito del condado de Tarrant, expresó que el caso continúa siendo una carga para la comunidad texana.

“Noel era un niño cuya vida importaba”, apuntó Sorrell en un comunicado de prensa. “Merecía protección, cuidado y amor. En cambio, se convirtió en víctima de un crimen inconcebible”.

“Nuestra responsabilidad es buscar justicia para Noel y exigirle a Cindy Rodríguez que rinda cuentas ante la ley. Se lo debemos a Noel y a la gente del condado de Tarrant”, agregó el fiscal.

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