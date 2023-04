Perros de la policía alertaron de posibles restos humanos en vivienda donde residía niño hispano de 6 años desaparecido desde noviembre pasado

Perros especializados en la detección de cadáveres alertaron de posibles restos humanos en la vivienda donde residía el menor de 6 años reportado desaparecido en Texas desde noviembre pasado.

El Departamento de Policía de Everman indicó en un comunicado la tarde de ayer que varios canes entrenados para identificar restos humanos detectaron material sospechoso en una alfombra de exterior/interior y una capa superficial de suelo que estaba debajo de una losa de hormigón vertida recientemente. Según las autoridades, lo anterior significa que en algún punto hubo restos humanos en el área. Investigadores no han podido confirmar si los restos eran de Noel Rodríguez-Álvarez, cuya madre Cindy Rodríguez Singh se encuentra prófuga de la justicia.

“No hay nada forense hallado, nada que se pueda examinar. No podría quedarme aquí y decirles hoy si eran los restos de Noel o no, nosotros no sabemos…”, indicó el jefe del departamento policial C.W. Spencer.

Información previa que maneja la Policía apunta a que el padrastro del menor, Arshdeep Singh, desechó una alfombra similar en un bote de basura la noche antes en que abandonó EE.UU. junto a la mujer y otros seis hijos rumbo a India.

La semana pasada la Policía inspeccionó la zona, pero decidieron revisar nuevamente con los perros luego de una alerta inicial de los canes.

Tras obtener una orden de allanamiento, el patio completo de la casa fue removido y los animales comenzaron a alertar de algo en la tierra debajo.

Esto llevó a los investigadores a creer que en algún punto hubo restos humanos dentro del cobertizo antes de la instalación del patio.

La búsqueda por parte de agentes y miembros de TEXSAR también se extendió a zonas boscosas cerca de la vivienda familiar en Wisteria Drive, aunque no se reportaron hallazgos.

La investigación por la desaparición del menor parte de la teoría de que fue asesinado.

Charles Parsons, el propietario del espacio en el que residía la familia, dijo a NBC 5 ayer que la frustración de la Policía los ha llevado a indagar en el lugar equivocado.

Parsons cree que el menor está viviendo en México con una tía.

Spencer indicó previamente que investigadores conversaron con el padre biológico del menor en ese país varias veces y este aseguró que el niño no estaba con él. Cindy y Arshdeep Singh enfrentan cargos por abandonar un menor. Agencias como el FBI trabajan para dar con el paradero de la pareja y extraditarlos a North Texas.

