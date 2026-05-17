La Parlamentaria del Senado bloqueó el proyecto de $1,000 millones para salón de baile de Trump

La parlamentaria del Senado dictaminó que el proyecto de $1,000 millones de dólares para financiar el salón de baile de la Casa Blanca, propuesto por el presidente Donald Trump, no puede incluirse en el paquete de conciliación presupuestaria.

En tal sentido, el senador demócrata por Oregón, Jeff Merkley, explicó en declaraciones recogidas por The Hill que la asignación de recursos violaba la Regla Byrd, un procedimiento interno que prohíbe incluir temas ajenos al presupuesto dentro del mecanismo de conciliación.

“El dictamen del parlamentario se basa en si una disposición es apropiada para la reconciliación y se ajusta a las limitaciones de la Regla Byrd; no es un juicio sobre los méritos relativos de una política en particular”, señaló la oficina de Merkley.

El legislador detalló que “un proyecto tan complejo y de gran envergadura como el salón de baile propuesto por Trump implica necesariamente la coordinación de muchas agencias gubernamentales que abarcan la jurisdicción de muchos comités del Senado”, por lo que la medida excede las facultades del Comité Judicial. Tras este dictamen, cualquier intento de votación para asegurar este financiamiento requerirá un mínimo de 60 votos en el pleno del Senado.

Pronunciamientos de ambos partidos

A través de un comunicado difundido por The Washington Post, el líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, se manifestó al respecto.

“Los republicanos intentaron que los contribuyentes pagaran el salón de baile multimillonario de Trump. Los demócratas del Senado contraatacaron y frustraron su primer intento”, declaró Schumer.

Por el lado republicano, el equipo del líder de la mayoría, John Thune, adelantó que insistirán en la propuesta de financiamiento. Su director de comunicaciones, Ryan Wrasse, publicó en la plataforma digital X que la estrategia de la bancada es “Redactar de nuevo. Perfeccionar. Volver a presentar”, asegurando además que “Nada de esto es anormal durante un proceso Byrd”.

Distribución del presupuesto de seguridad

Un informe del director del Servicio Secreto, Sean Curran, compartido con el partido oficialista, detalla el uso previsto de los recursos para la estructura, cuya inauguración está proyectada para septiembre de 2028.

De acuerdo con un documento de una página obtenido por PBS Newshour, el plan de la Casa Blanca destina $220 millones de dólares para la instalación de vidrios antibalas, sistemas de filtración química y tecnología para detectar drones.

El memorando añade que los fondos restantes se usarán contra incursiones en el espacio aéreo, sistemas no tripulados y amenazas biológicas, incluyendo $180 millones de dólares para edificar un nuevo centro de control de acceso para visitantes.

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