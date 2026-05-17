Los 10 empleos mejor pagados de EE.UU.

Nuevos datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS, por sus siglas en inglés) revelaron cuáles fueron los empleos con los salarios promedio más altos del país en mayo de 2025, mostrando que varias profesiones superan ampliamente el ingreso promedio nacional anual de $69,770.

El reporte llega en un momento en que millones de personas buscan trabajo en Estados Unidos.

Según cifras oficiales, 7.2 millones de personas estaban desempleadas en marzo, mientras que la competencia por vacantes continúa creciendo en plena temporada de graduaciones universitarias.

La mayoría de los empleos mejor pagados pertenecen al sector médico y requieren estudios avanzados, como doctorados o títulos profesionales especializados.

La única excepción destacada dentro del top 10 corresponde a pilotos de avión, quienes normalmente necesitan una licenciatura.

10. Pilotos, copilotos e ingenieros de vuelo

-Salario promedio anual: $288,650

-Empleos registrados: 103,560

9. Oftalmólogos (excepto pediátricos)

-Salario promedio anual: $304,650

-Empleos registrados: 8,950

8. Médicos de medicina de emergencia

-Salario promedio anual: $317,480

-Empleos registrados: 32,880

7. Dermatólogos

-Salario promedio anual: $323,530

-Empleos registrados: 11,370

6. Cirujanos orales y maxilofaciales

-Salario promedio anual: $346,490

-Empleos registrados: 4,910

5. Anestesiólogos

-Salario promedio anual: $360,570

-Empleos registrados: 38,760

4. Cirujanos ortopédicos (excepto pediátricos)

-Salario promedio anual: $373,570

-Empleos registrados: 14,100

3. Radiólogos

-Salario promedio anual: $381,530

-Empleos registrados: 26,770

2. Cardiólogos

-Salario promedio anual: $454,940

-Empleos registrados: 17,290

1. Cirujanos pediátricos

-Salario promedio anual: $502,050

-Empleos registrados: 1,190

Business Insider elaboró el ranking utilizando las nuevas estimaciones salariales del BLS.

El reporte refleja cómo las carreras médicas altamente especializadas continúan dominando los salarios más elevados del mercado laboral estadounidense, especialmente en áreas quirúrgicas y de atención crítica.