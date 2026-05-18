Crea un ambientador natural con cáscaras de cítricos y jengibre: paso a paso y beneficios

La piel de las frutas cítricas como el limón, la naranja y la mandarina son aliadas de la aromaterapia, y un ingrediente al que se le puede sacar el mayor provecho para hacer preparaciones caseras con otros ingredientes aromáticos como la canela y el jengibre. Esta combinación es ideal para darle un toque fresco al ambiente sin el uso de químicos, los cuales pueden actuar como disruptores hormonales.

Un estudio publicado en la revista Biocatálisis y Biotecnología Agrícola revela que la combinación de limón, jengibre y canela tiene propiedades antioxidantes, antimicrobianas y biológicas que “liberan compuestos aromáticos”.

El simple hecho de hervir cáscaras de frutas cítricas aporta un aroma que impregna los espacios del hogar. Aunque es una práctica común en muchas familias, hoy existe un respaldo científico de cómo estos aromas pueden mejorar el día de las personas que los disfrutan.

Lo que dice la ciencia sobre los aromas naturales

Por su parte, el jengibre —con piel, sin piel o cortado en trozos— tiene la propiedad de desprender compuestos odoríferos. Un estudio concluyó que pelar el jengibre acarrea una pérdida de un 23% de los compuestos aromáticos clave (como el geranial y el linalol) y disminuye los polifenoles (antioxidantes).

Por lo que, si eres de los que pela el jengibre para cocinar, puedes reservar esta piel y utilizarla para hacer un aromatizante casero, o lavarlo muy bien y usarlo con cáscara para tus preparaciones.

Asimismo, la canela es una especia aromática con una rica composición de compuestos y aceites que se liberan al entrar en calor. Su potencia es de tal magnitud que, solo por sus aromas, se considera un endulzante natural, ideal para sustituir el azúcar en algunas ocasiones.

Paso a paso para preparar un aromatizante casero

Al entrar en ebullición, ingredientes como la canela liberan sus aceites naturales, inundando los espacios con un aroma fresco y libre de químicos disruptores. Crédito: Shutterstock

Esta receta es ideal para reducir el desperdicio de alimentos, ya que puedes ir reservando las cáscaras de los cítricos, así como la piel del jengibre, y cuando tengas una buena cantidad, hacer un ambientador natural.

Ingredientes:

Cáscaras de cítricos: Es importante lavarlas antes de usarlas para que queden higienizadas a la hora de hacer la preparación.

Es importante lavarlas antes de usarlas para que queden higienizadas a la hora de hacer la preparación. Piel o trozos de jengibre: Este es un ingrediente clave, ya que desprende compuestos odoríferos cítricos y picantes que aportan frescura.

Este es un ingrediente clave, ya que desprende compuestos odoríferos cítricos y picantes que aportan frescura. Ramas de canela.

Agua: Suficiente para cubrir todos los ingredientes.

Preparación:

Agregue las cáscaras de cítricos, el jengibre y las ramas de canela en una olla. Cubra con suficiente agua. Lleve al fuego hasta el punto de ebullición. Cocine a fuego lento por 20 minutos. Deje reposar, cuele y agregue el líquido a una botella con atomizador (spray) para que lo pueda utilizar en los espacios que desee.

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