Irán confirma que continúan las negociaciones con EE.UU. y el intercambio de propuestas

El Ministerio de Exteriores de Irán, a través de su portavoz, Ismail Bagaei, confirmó este lunes que los canales diplomáticos con Estados Unidos se mantienen activos con la mediación de Pakistán, en un escenario marcado por advertencias militares recientes emitidas desde la Casa Blanca.

“El proceso continúa a través de Pakistán”, declaró Bagaei través de su comparecencia semanal ante los medios en Teherán. “Estas propuestas se revisaron durante los últimos días y, tal y como se anunció ayer, a su vez se presentaron nuestros propios puntos a la parte estadounidense”.

El intercambio de documentos entre EE.UU. e Irán registró avances en las últimas semanas, según informó la agencia EFE. Asimismo, tras la negativa estadounidense a un documento previo de 14 puntos presentado en abril, la administración norteamericana remitió sus observaciones a las autoridades iraníes.

Exigencias y puntos de discusión de ambos países

Las condiciones de Washington incluyen la entrega de 440 kilos de uranio enriquecido al 60%, operar una sola instalación nuclear, rechazar compensaciones de guerra y liberar menos del 25% de los fondos bloqueados, según informó la agencia iraní Fars.

Por su parte, la agenda iraní demanda el cese de hostilidades en todos los frentes, el fin de las sanciones, el reembolso de activos congelados, compensaciones y la soberanía sobre el estrecho de Ormuz.

“La cuestión de los derechos no es algo sobre lo que estemos dispuestos a negociar o a transigir”, agregó Bagaei al respecti.

¿Qué postura ha tenido Trump al respecto?

Los diálogos coinciden con pronunciamientos públicos del presidente Donald Trump, a través de sus redes oficiales, donde hizo referencia al plazo de la tregua iniciada el 8 de abril.

“Para Irán, el reloj avanza, y más les vale ponerse en marcha —¡rápido!—, o no quedará nada de ellos. ¡El tiempo es esencial!”, señaló.

Entretanto, el mandatario difundió una imagen que fue interpretada en redes sociales como posibles acciones militares, mientras el gobierno pakistaní, mediante su ministro del Interior, Mohsin Naqvi, ejerce el rol de mensajero oficial de la nueva propuesta de Teherán.

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