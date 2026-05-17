Trump eleva la presión sobre Irán y advierte que “el tiempo se agota” para un acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo que el tiempo para que Irán alcance un acuerdo en el contexto del alto el fuego vigente desde principios de abril se está agotando, y volvió a lanzar amenazas de nuevos ataques contra la República Islámica.

A través de su red Truth Social, el mandatario afirmó que Teherán debe avanzar “rápidamente” en las negociaciones, de lo contrario podría enfrentarse a consecuencias severas. En su mensaje, insistió en que “el tiempo es esencial” y sugirió que la situación podría deteriorarse si no hay avances inmediatos.

Las declaraciones se producen en medio de la fragilidad de la tregua y de un clima de creciente tensión diplomática. En una entrevista reciente con Fox News, tras su viaje a Pekín la semana pasada, Trump acusó a Irán de bloquear el progreso de las conversaciones para poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero, publicó la agencia de noticias EFE.

Según el presidente, las autoridades iraníes han dado marcha atrás en los acuerdos alcanzados en múltiples ocasiones.

El mandatario aseguró que, en reiterados intentos de negociación, Irán acepta inicialmente los términos, pero luego se retira de los compromisos. Incluso afirmó que situaciones similares se han repetido en varias rondas de diálogo, lo que ha impedido cerrar un entendimiento duradero.

Las tensiones también se vieron alimentadas por la publicación, el sábado, de una imagen generada con inteligencia artificial en la que Trump aparece sobre un escenario marítimo junto a embarcaciones iraníes, acompañada del mensaje “la calma antes de la tormenta”, lo que ha intensificado las especulaciones sobre una posible escalada militar en Oriente Medio.

Este domingo, Trump conversó con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu para abordar tanto su reciente visita a China como la situación actual con Irán.

Desde el ámbito de seguridad, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, evitó ofrecer detalles concretos sobre eventuales planes militares durante comparecencias en el Congreso esta semana.

Sin embargo, afirmó que la administración cuenta con distintos escenarios preparados, incluyendo la posibilidad de intensificar medidas, revertir la situación o reasignar recursos si fuera necesario, sin confirmar próximos pasos en el terreno.

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