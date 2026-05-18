La FILNYC busca nuevas plumas con el Premio Nacional de Crónicas Inéditas

El Premio Nacional de Crónicas Inéditas en Español Nuevas Plumas en Estados Unidos abrió su convocatoria 2026 con el objetivo de impulsar nuevas voces del periodismo narrativo y la escritura de no ficción en español en el país.

La iniciativa es organizada por la Universidad Portátil y la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York (FILNYC), una iniciativa del Instituto de Estudios Mexicanos de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY MSI). Su propósito es consolidarse como un espacio de descubrimiento, formación y difusión para cronistas jóvenes que escriben desde y sobre las múltiples realidades de las comunidades hispanohablantes en Estados Unidos.

El certamen está dirigido a personas menores de 35 años residentes en Estados Unidos que escriban crónica y periodismo narrativo originalmente en español. Los textos participantes deben ser inéditos y abordar temas relacionados con la vida contemporánea, la migración, la cultura, las identidades, el territorio, las tensiones sociales o cualquier experiencia susceptible de ser narrada desde la no ficción literaria. Las crónicas pueden tener hasta 17,000 caracteres con espacio y deben acompañarse de una autobiografía del autor. Las personas interesadas pueden consultar las bases completas y enviar sus textos a través de la plataforma oficial del premio antes del 15 de julio de 2026.

La convocatoria forma parte del proyecto internacional Nuevas Plumas, fundado en 2010 en Guadalajara, México, por el periodista y escritor chileno Juan Pablo Meneses a través de la Universidad Portátil. Su edición estadounidense (la primera de alcance nacional en el país) nació ante la necesidad de crear un espacio específico para quienes escriben en español dentro de un país donde el idioma convive con procesos de migración, desplazamiento, bilingüismo y transformación cultural.

“El premio es relevante, no solo porque sea el primer concurso nacional de crónicas en español en este país. Es importante porque nos permite buscar nuevos talentos, sin importar en qué estado viven, en un país donde escribir en español a veces parece generar más problemas que identidad”, señaló Meneses.

Quien resulte ganador recibirá dos mil dólares en efectivo, la publicación de su crónica en El País US y una beca completa para un taller narrativo en la Universidad Portátil y un reconocimiento en una ceremonia oficial durante la 8ª edición de la FILNYC (21-25 de octubre 2026).

Los quince finalistas acceden, a su vez, a un taller de crónica en el marco de la FILNYC 2026. La iniciativa busca así fortalecer el ecosistema de la escritura en español en Estados Unidos y ampliar las plataformas disponibles para autores jóvenes interesados en la crónica y el periodismo literario.

En su primera edición, el premio recibió postulaciones provenientes de distintas regiones del país. La ganadora fue la periodista y escritora colombiana Ana María Betancourt Ovalle con la crónica “El deporte más feo sobre la tierra”, publicada posteriormente en medios aliados del proyecto.

La convocatoria 2026 continuará recibiendo trabajos de autores emergentes interesados en narrar, desde la crónica, las complejidades y transformaciones de la experiencia hispanohablante en Estados Unidos.

Más información:

– http://www.premionuevasplumas.org y http://www.filnyc.org/nuevas_plumas_2026

– Instagram: @premionuevasplumas

– Universidad Portatil: http://www.uportatil.org/

– CUNY MSI: http://www.lehman.edu/cuny-mexican-studies-institute/

– FILNYC: http://www.filnyc.org/