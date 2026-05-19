2 estadounidenses habrían sido arrestados luego de ingresar al recinto del mono Punch en Japón

El zoológico Ichikawa City Zoo, ubicado cerca de Tokio, reforzó sus medidas de seguridad después de que 2 personas fueran arrestadas por ingresar ilegalmente al recinto de Punch, un mono bebé japonés que se volvió viral este año por los emotivos videos que mostraban su apego a un peluche de orangután.

El incidente ocurrió la mañana del domingo dentro del área de macacos japoneses del zoológico. Videos difundidos en redes sociales muestran a una persona disfrazada saltando hacia el interior del recinto mientras varios monos corren hacia la parte alta de una estructura rocosa para alejarse del intruso.

En las imágenes también se observa cómo un empleado del zoológico interviene rápidamente para retirar a la persona del área antes de que la situación escalara.

Ese mismo día, el zoológico confirmó a través de sus redes sociales que 2 individuos fueron entregados a la policía tras el incidente. Las autoridades no revelaron inicialmente la identidad de los involucrados, aunque ABC7 NY informó que ambos arrestados serían ciudadanos estadounidenses de aproximadamente 20 años.

Según el reporte, uno de los detenidos se negó a cooperar con las autoridades, mientras que el otro rechazó las acusaciones relacionadas con la intrusión.

Hasta el momento, la policía local de Ichikawa no ha emitido detalles adicionales sobre los cargos o posibles sanciones que podrían enfrentar los implicados.

El zoológico refuerza vigilancia tras el incidente

Luego de que el video comenzara a circular en internet y generara indignación entre usuarios y defensores de animales, el zoológico publicó varios mensajes asegurando que todos los macacos del recinto se encuentran sanos y fuera de peligro.

Las autoridades del parque también anunciaron nuevas medidas de seguridad para evitar futuros incidentes. Entre ellas se incluyen patrullajes adicionales, la instalación de redes de prevención de intrusiones y la ampliación de las zonas restringidas alrededor del recinto de los monos.

Funcionarios del zoológico señalaron que la “seguridad y salud” de los animales son la máxima prioridad de la institución y advirtieron que actuarán con severidad frente a cualquier violación de las reglas del parque.

El caso provocó fuertes reacciones en redes sociales japonesas e internacionales, donde muchos usuarios cuestionaron el comportamiento de los jóvenes y expresaron preocupación por el estrés que pudieron haber sufrido los animales.

Expertos en comportamiento animal señalan que este tipo de irrupciones pueden alterar significativamente la conducta de especies sociales como los macacos japoneses, especialmente en ejemplares jóvenes.

Los macacos japoneses son una especie conocida por su compleja estructura social y por habitar regiones frías de Japón. Son especialmente famosos por las imágenes en las que aparecen relajándose en aguas termales cubiertas de nieve.

Aunque el interés global por Punch ayudó a aumentar la popularidad del zoológico, el reciente incidente también abrió un debate sobre los riesgos que implica la fama viral de ciertos animales en redes sociales.

Algunos usuarios señalaron que la búsqueda de contenido extremo para internet podría incentivar comportamientos irresponsables, como invadir recintos o acercarse peligrosamente a animales salvajes para obtener videos virales.

Mientras tanto, el zoológico insistió en que continuará protegiendo a Punch y al resto de los macacos bajo su cuidado, reforzando protocolos para garantizar la seguridad tanto de los visitantes como de los animales.

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