Fiscalía federal abre nueva investigación penal contra Maduro en Miami, según CBS

La fiscalía federal de Estados Unidos abrió una nueva investigación penal contra Nicolás Maduro en Miami, en medio de dudas dentro del Departamento de Justicia sobre la solidez del proceso judicial que enfrenta actualmente en Nueva York por narcotráfico y delitos relacionados con armas, según reveló CBS News.

De acuerdo con fuentes citadas por el medio, fiscales federales del sur de Florida recibieron instrucciones de avanzar en una nueva causa penal después de que Maduro ya estuviera bajo custodia de las autoridades estadounidenses tras su captura en Venezuela a comienzos de enero.

Investigación comenzó tras captura de Maduro

Según las fuentes de CBS, la nueva investigación fue abierta formalmente alrededor de marzo y quedó bajo supervisión del fiscal Michael Berger, especializado en casos criminales internacionales. En el proceso también participan agentes del FBI, del Departamento de Seguridad Nacional y de la división de investigaciones criminales del IRS.

El reporte señala que funcionarios del Departamento de Justicia y de la Casa Blanca han manifestado en privado preocupación porque la acusación presentada en Nueva York contra Maduro no incluye cargos por lavado de dinero.

Actualmente, el exmandatario venezolano enfrenta cargos de narcoterrorismo, importación de cocaína y conspiración relacionada con armas de fuego tras haber sido trasladado a Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores. Ambos se declararon inocentes.

Alex Saab aparece en el centro de la nueva pesquisa

La apertura de la investigación coincide además con la deportación a Estados Unidos de Alex Saab, exministro venezolano y estrecho aliado de Maduro, quien compareció este lunes ante una corte federal de Miami acusado de lavado de dinero.

Según CBS News, fiscales estadounidenses consideran que Saab podría controlar parte de los recursos financieros vinculados a Maduro, razón por la cual su caso ha despertado especial interés entre investigadores federales.

Las fuentes consultadas por el medio señalaron que Saab figura como presunto participante no acusado previamente en una investigación relacionada con el programa estatal venezolano CLAP, señalado por presuntos esquemas de sobornos y lavado de dinero.

La acusación más reciente contra Saab, presentada en Miami, está vinculada precisamente con operaciones financieras relacionadas con ese programa de alimentos administrado por el Estado venezolano.

Dudas sobre el caso de Nueva York

El reporte de CBS también señala que algunos analistas han cuestionado la fortaleza de la causa penal abierta en Nueva York contra Maduro.

Expertos consultados por el medio indicaron previamente que gran parte de la cocaína que llega a Estados Unidos no pasa por Venezuela, sino por Colombia, según datos de la DEA.

Además, investigadores federales del sur de Florida han intentado durante años vincular a altos dirigentes venezolanos con delitos financieros en territorio estadounidense, aunque esas pesquisas han enfrentado dificultades para rastrear cuentas y movimientos de dinero directamente asociados a ellos.

Ni el Departamento de Justicia ni los abogados de Maduro ofrecieron comentarios sobre la nueva investigación mencionada por CBS News.

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