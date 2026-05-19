Rashee Rice deberá ir a prisión por dar positivo por marihuana

Rashee Rice, receptor de los Kansas City Chiefs, ha sido ordenado a cumplir 30 días de prisión luego de dar positivo por marihuana y romper la libertad condicional que tenía por el crimen en un accidente en 2024.

La Oficina del Fiscal del Condado de Texas anunció que Rice debía presentarse en prisión inmediatamente como parte de su sentencia original en julio pasado.

El jugador de los Chiefs admitió la culpa en los cargos de tercer grado en una colisión implicando lesiones corporales graves y carreras en una autopista causando lesiones corporales.

Como parte de su acuerdo, Rice fue sentenciado a cinco años de prisión suspendida y 30 días como condición de su libertad condicional. De acuerdo a la oficina fiscal, el acuerdo le había otorgado flexibilidad en cuanto al plazo para cumplir su condena de prisión.

Chiefs WR Rashee Rice has been sentenced to serve 30 days in jail after testing positive for marijuana in violation of the terms of his probation for his role in a crash that left multiple people injured on a Dallas highway two years ago. https://t.co/F7F5NHHT5w — ESPN (@espn) May 19, 2026

¿Por qué fue condenado Rashee Rice en 2024?

Rice estuvo involucrado en un grave accidente en 2024 luego de hacer maniobras agresivas mientras manejaba un Lamborghini Urus SUV a casi 200 kilómetros por hora (191 KPH).

Los fiscales también afirmaron que, tras el accidente en la autopista North Central Expressway, Rice no se preocupó por el estado de los ocupantes de los otros vehículos y huyó a pie.

La NFL suspendió a Rice por seis juegos y el jugador admitió que “el accidente lo había cambiado, y había crecido con la experiencia”.

“Hay que aprender de cosas así”, dijo Rice. “He aprendido y aprovechado la oportunidad de aprender de algo así”.

Rice pagó $1 millón de dólares a una de las víctimas del accidente y también pagó $115,000 dólares como parte de los pagos médicos a varios de los lesionados.

Cuando ha estado disponible, Rice ha sido un receptor abierto sólido, atrapando 156 pases para 1.797 yardas y 14 touchdowns, y ayudando a Kansas City a ganar el Super Bowl en la temporada 2023.

Pero el jugador irá a su último año de contrato como novato y los equipos se pensarán dos veces en ofrecerle un contrato tras sus problemas fuera del emparrillado.

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