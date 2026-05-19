NFL anunció que Nashville será sede del Super Bowl LXIV en 2030

La ciudad de Nashville fue elegida como sede del Super Bowl LXIV en el 2030 por los propietarios de la NFL, quienes votaron a favor de la ciudad este martes durante la reunión de primavera de la liga.

El partido se disputará en el nuevo Nissan Stadium, inmueble que se convertirá en el epicentro del fútbol americano y de una semana repleta de actividades alrededor del evento más importante de la liga.

Nashville will host Super Bowl LXIV in 2030! #SBLXIV pic.twitter.com/A4ZsLrQaUP — NFL (@NFL) May 19, 2026

La decisión fue anunciada durante las reuniones de primavera de la NFL celebradas en Orlando, Florida, luego de que los propietarios aprobaran la candidatura presentada por los Tennessee Titans y la Corporación de Convenciones y Visitantes de Nashville.

La propuesta había sido previamente evaluada por el Comité de Participación de los Aficionados y Grandes Eventos de la liga.

Super Bowl por primera vez en Nashville

La edición de 2030 marcará la primera ocasión en que Nashville reciba un Super Bowl. La ciudad ya había levantado la mano como candidata tras el éxito del Draft de la NFL de 2019, evento que reunió a cerca de 600 mil aficionados y dejó una derrama económica estimada en $224 millones de dólares, cifras que fortalecieron su reputación como destino ideal para grandes eventos deportivos.

Deana Ivey, presidenta y directora ejecutiva de la Corporación de Convenciones y Visitantes de Nashville, aseguró que el Super Bowl representará una oportunidad única para mostrar al mundo la identidad de la llamada “Ciudad de la Música”.

La directiva subrayó que la mezcla de música, cultura, hospitalidad y deporte permitirá ofrecer una experiencia distinta a cualquier otra sede previa del campeonato.

Como ocurre cada año, el partido no será el único atractivo de la semana del Super Bowl. Nashville también albergará eventos como NFL Honors, la Super Bowl Experience, Opening Night y diversos programas comunitarios impulsados por la liga.

Gran capacidad de Nashville

Roger Goodell, comisionado de la NFL, destacó que Nashville ya había demostrado su capacidad organizativa durante el Draft de 2019, considerado uno de los eventos para aficionados más exitosos en la historia reciente de la liga.

Para el directivo, llevar ahora un Super Bowl a la ciudad es la continuación natural del crecimiento deportivo y turístico que ha tenido la capital de Tennessee en los últimos años.

Además, Goodell reconoció el trabajo de Amy Adams Strunk y de la organización de los Titans para impulsar el proyecto del nuevo estadio y posicionar a Nashville como una sede capaz de albergar espectáculos de talla mundial. El nuevo Nissan Stadium será uno de los recintos más modernos de la NFL y jugará un papel clave en la experiencia del Super Bowl LXIV.

Nashville’s Biggest Stage will host Super Bowl LXIV in 2030 #SBLXIV pic.twitter.com/pQGzIpDvpc — Nissan Stadium (@NissanStadium) May 19, 2026

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