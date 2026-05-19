Trump respalda a Ken Paxton y agita la batalla republicana por el Senado en Texas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó este martes su respaldo al fiscal general de Texas, Ken Paxton, en la contienda primaria republicana por un escaño en el Senado. La decisión refuerza la campaña del aspirante para desplazar al actual senador John Cornyn en la segunda vuelta prevista para la próxima semana.

A través de redes sociales, Trump calificó a Paxton como un “verdadero guerrero del movimiento MAGA” y destacó que “siempre ha defendido a Texas y lo seguirá haciendo en el Senado de Estados Unidos”.

El pronunciamiento se produjo mientras el fiscal participaba en un acto de campaña en Allen, Texas, donde el anuncio fue recibido con entusiasmo por sus simpatizantes, que celebraron al ritmo del tema “YMCA”, habitual en eventos del presidente, reseñó la agencia AP.

Paxton agradeció el apoyo y expresó su respeto por Trump durante el evento.

La carrera entre Paxton y Cornyn se definirá en una segunda vuelta el 26 de mayo, luego de que ambos fueran los candidatos más votados en las primarias de marzo sin alcanzar la mayoría necesaria. La votación anticipada ya está en curso y se extenderá hasta el viernes.

El respaldo de Trump forma parte de su estrategia para influir en las primarias republicanas y consolidar su influencia dentro del partido, apoyando a candidatos alineados con su movimiento político. En hechos recientes, varias de sus elecciones preferidas han logrado victorias, fortaleciendo su papel como figura decisiva en estas contiendas.

Cornyn, quien lleva cuatro mandatos en el Senado, ha buscado proyectar cercanía con Trump al señalar que ha apoyado la mayor parte de su agenda legislativa y que el presidente lo ha considerado un aliado. Sin embargo, también ha advertido que Paxton sería un candidato más vulnerable frente al demócrata James Talarico en las elecciones generales de noviembre.

Desde el entorno de Cornyn, el respaldo fue recibido con preocupación dentro de sectores del Partido Republicano, que temen que una eventual nominación de Paxton complique la defensa del escaño en Texas y obligue a destinar mayores recursos en la campaña general.

La contienda ha estado marcada por un fuerte gasto en publicidad y una creciente división interna en el partido. Mientras los comités aliados a Cornyn han invertido decenas de millones de dólares en anuncios, la campaña de Paxton ha operado con un presupuesto significativamente menor, indicó AP.

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