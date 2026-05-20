Airbnb se transforma: suma hoteles boutique, experiencias exclusivas del Mundial 2026 e inteligencia artificial para viajeros

Airbnb anunció una de las expansiones más ambiciosas de su historia con el lanzamiento de nuevas categorías de servicios, hoteles boutique y herramientas impulsadas por inteligencia artificial, en una estrategia que busca convertir a la plataforma en una experiencia integral de viaje y no solo en un sitio para reservar alojamientos.

A través de un comunicado de prensa, la compañía, liderada por Brian Chesky, confirmó que los usuarios ahora podrán acceder desde la misma aplicación a servicios como entrega de supermercado, traslados aeroportuarios, depósito de equipaje y próximamente, alquiler de vehículos. Además, Airbnb incorporará miles de hoteles boutique e independientes en ciudades clave del mundo, incluyendo Nueva York, París, Londres, Madrid, Roma y Singapur.

“Viajar no debería ser solo cómodo, también debería ser significativo. Los mejores viajes te ayudan a explorar, aprender y volver a casa siendo una persona un poco distinta de la que eras cuando te fuiste”, afirmó Chesky al presentar la nueva temporada de lanzamientos de la plataforma.

La actualización también incluye experiencias exclusivas vinculadas con el Mundial 2026, un evento que tendrá partidos en Estados Unidos, México y Canadá y que se perfila como uno de los mayores motores turísticos de los próximos años.

Airbnb apuesta por una experiencia de viaje completa

La empresa busca competir no solo con plataformas de hospedaje, sino también con agencias de viajes y aplicaciones de movilidad. Para ello, está sumando servicios pensados para cubrir cada etapa del recorrido del viajero.

Entre las novedades más destacadas figura la entrega de supermercado directamente en el alojamiento reservado a través de Airbnb. El servicio estará disponible inicialmente en más de 25 ciudades de EE.UU. mediante una alianza con Instacart. Los huéspedes podrán encontrar la compra hecha antes de llegar al hospedaje e incluso recibir descuentos especiales en pedidos.

Ya no tendrás que preocuparte por el súper o comida antes de llegar a tu alojamiento. (Foto: Cortesía Airbnb)

La plataforma también integrará traslados privados desde y hacia aeropuertos mediante una colaboración con Welcome Pickups, disponible en más de 160 ciudades alrededor del mundo. Según explicó la empresa, los conductores harán seguimiento de los vuelos para coordinar la recogida de los viajeros.

Otro de los anuncios fue el acuerdo con Bounce para ofrecer depósito de equipaje antes del check-in o después del check-out. La red cuenta con más de 15,000 ubicaciones en 175 ciudades y permitirá a los usuarios localizar puntos cercanos directamente desde la aplicación.

Más adelante este año, Airbnb también habilitará el alquiler de vehículos desde la misma plataforma. La aplicación mostrará opciones disponibles cerca del alojamiento y recomendará modelos según el tamaño del grupo y el tipo de viaje.

Experiencias exclusivas y turismo vinculado al Mundial 2026

Airbnb también reforzó su apuesta por las experiencias turísticas organizadas por expertos locales. La empresa aseguró que estas actividades mantienen una valoración promedio de 4.93 sobre 5 estrellas y anunció miles de nuevas opciones relacionadas con cultura, gastronomía y sitios emblemáticos.

Entre las experiencias más llamativas figuran recorridos especiales en lugares icónicos como la Torre de Londres, la Tokyo Skytree y el Taj Mahal, guiados por expertos locales.

La plataforma también ampliará sus experiencias gastronómicas gracias a alianzas con Chef’s Table y el Grand Central Market. Entre ellas se encuentra una experiencia culinaria en Roma encabezada por el chef italiano Gianfranco Pascucci, reconocido con una estrella Michelin.

Uno de los ejes centrales de la nueva estrategia será la Copa del Mundo. Airbnb lanzará experiencias especiales en 6 ciudades anfitrionas del torneo, incluyendo encuentros con figuras históricas del fútbol.

Los viajeros podrán asistir a reuniones privadas con las campeonas mundiales Abby Wambach y Julie Foudy para ver partidos del torneo en Los Ángeles. También habrá entrenamientos dirigidos por el exfutbolista argentino Javier Mascherano, una de las figuras más reconocidas del fútbol sudamericano.

Con el Mundial 2026 a la vuelta, los turistas que viajarán a las sedes de la Copa del Mundo podrán disfrutar de novedosas experiencias. (Foto: Cortesía Airbnb)

Inteligencia artificial para planificar viajes

La renovación de Airbnb también incluye herramientas impulsadas por inteligencia artificial (IA) destinadas a simplificar la experiencia de los usuarios.

La plataforma incorporó resúmenes automáticos de reseñas generados por IA para evitar que los viajeros tengan que leer cientos de comentarios antes de reservar un alojamiento. Los modelos destacarán información relevante sobre ubicación, comodidades, limpieza o si el espacio es adecuado para familias.

Además, Airbnb está desarrollando una herramienta de comparación generada por IA que permitirá analizar alojamientos guardados en favoritos y detectar cuál se adapta mejor al viaje.

Otra función nueva será el itinerario compartido, pensado para viajes en grupo. Desde un mapa interactivo, los usuarios podrán visualizar reservaciones, restaurantes y actividades cercanas, además de coordinar recorridos entre familiares y amigos.

La empresa también ampliará su asistente de atención al cliente impulsado por inteligencia artificial, actualmente disponible en 11 idiomas. Según Airbnb, el sistema fue reconocido como uno de los asistentes virtuales mejor valorados dentro de la industria turística y próximamente incorporará funciones de voz para responder consultas telefónicas de manera automática.

Con esta expansión, Airbnb busca posicionarse como una plataforma integral de viajes justo antes de la llegada de millones de turistas por el Mundial y otros grandes eventos internacionales que transformarán el turismo global en los próximos años.

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