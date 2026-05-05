Mundial 2026 en riesgo: ciudades de EE.UU. podrían perder hasta $30,000 millones por menos turistas

El Mundial 2026 podría no ser el negocio que la FIFA, patrocinadores y gobiernos de los países organizadores esperaban. Varias ciudades de Estados Unidos, la sede principal del torneo, enfrentan el riesgo de perder hasta $30,000 millones debido a que miles de aficionados extranjeros están reconsiderando viajar ante los costos elevados, restricciones migratorias y advertencias de seguridad relacionadas con el viaje durante el torneo.

El impacto ya empieza a sentirse. Algunos fans internacionales han optado por cambiar sus viajes a otros partidos en las otras sedes en Canadá o México, lo que amenaza empleos, ocupación hotelera y pequeños negocios, especialmente en comunidades latinas, que esperaban hacer un buen negocio durante el torneo que comienza el 11 de junio.

Por qué algunos aficionados extranjeros están evitando EE.UU. en el Mundial 2026

El problema no es la falta de interés por el fútbol ni por el torneo en el país. De acuerdo con estimaciones de la industria turística, el Mundial 2026 podría atraer decenas de millones de visitantes a Norteamérica y generar cerca de US$30,000 millones para la economía estadounidense. El obstáculo está en la experiencia de viaje, que presenta varias amenazas: trámites más complicados, controles migratorios invasivos y precios fuera del alcance de muchos aficionados.

Además, en los últimos meses varios países actualizaron sus advertencias de viaje a Estados Unidos, citando preocupaciones por seguridad, violencia armada y trato desigual a turistas extranjeros. También se suman nuevas exigencias migratorias, como la revisión de redes sociales y antecedentes digitales para quienes usan el programa ESTA, que encarecen y alargan el proceso de entrada.

Costos de vuelos y hoteles que espantan a los aficionados

Otro problema muy concreto para viajar a EE.UU. durante el Mundial es el bolsillo. Diversos análisis señalan que los precios de vuelos hacia ciudades sede se han disparado, y muchas cadenas hoteleras también han ajustado sus tarifas para aprovechar la demanda del Mundial. Para un aficionado que viaja en familia, la diferencia entre hospedarse en Toronto o Vancouver frente a Nueva York o Miami puede representar miles de dólares.

Estos factores están empujando a numerosos fanáticos a elegir Canadá o México como base principal de sus viajes y, en el mejor de los casos, hacer solo una escala corta en Estados Unidos. En otros casos, prefieren seguir el torneo desde casa, dejando vacantes habitaciones y mesas que muchos negocios ya consideraban seguras.

Menos turistas, menos propinas: el impacto en la comunidad hispana

Una posible caída de visitantes internacionales para el Mundial llegaría en un momento delicado para el turismo estadounidense, que aún busca recuperarse de años de resultados adversos por menor movilidad y cambios en las preferencias de viaje, justo en un año que se veía como histórico para el sector.

En ciudades como Nueva York, Miami, Houston o Los Ángeles, una parte importante de las personas que trabajan en hoteles, restaurantes, bares, tours, transporte y comercio minorista son hispanos. Si el flujo de visitantes se reduce, se resentirían las ganancias por reservaciones, propinas y se eliminarían turnos adicionales, afectando directamente el ingreso de miles de familias latinas que esperaban el Mundial como una oportunidad de obtener dinero extra en el trabajo y sus ventas.

Qué pueden hacer los negocios hispanos ahora mismo

En este entorno, hay acciones concretas que los pequeños negocios pueden tomar para aprovechar cada visitante que sí llegue a sus ciudades:

Preparar menús, anuncios y atención básica en varios idiomas (inglés, español y, si es posible, portugués o francés).

Ofrecer promociones especiales en días de partido para atraer a turistas que buscan alternativas a las grandes cadenas.

Coordinarse con otros comercios del barrio para crear rutas gastronómicas o culturales cerca de los fan zones o estadios.

Ajustar horarios de apertura para adaptarse a la salida de partidos y a los picos nocturnos de consumo.

En términos prácticos, cada visitante internacional que llegue valdrá más que nunca, porque habrá menos competencia por su gasto y más necesidad de fidelizarlo.

¿Qué dice la industria sobre el riesgo de perder turistas?

Dirigentes de organismos turísticos han advertido que medidas migratorias más estrictas y mayores exigencias a turistas exentos de visa pueden traducirse en miles de millones de dólares menos en gasto turístico y en decenas de miles de empleos en riesgo. Aunque esos cálculos no se refieren únicamente al Mundial, ilustran el tamaño del golpe cuando los viajeros deciden cambiar de destino.

Al mismo tiempo, analistas señalan que Canadá y México están aprovechando el momento para presentarse como alternativas “más fáciles y más baratas” para vivir la experiencia del torneo. Si esa percepción se consolida, Estados Unidos podría recibir el Mundial con estadios llenos, pero con menos turistas extranjeros de lo que se proyectó originalmente.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el Mundial 2026 y el turismo en EE.UU.

¿Cuánto esperaba ganar Estados Unidos con el Mundial 2026?

Proyecciones oficiales y de la industria estimaron una derrama de hasta $30,000 millones en la economía de EE.UU., sumando boletos, hospedaje, transporte, comida y consumo relacionado.

¿Por qué algunos aficionados extranjeros están reconsiderando su viaje a Estados Unidos?

Por mayores exigencias de visado y controles, advertencias de viaje emitidas por sus gobiernos, temor a incidentes de seguridad y precios altos de vuelos y hospedaje en ciudades sede.

¿Afecta esto también a Canadá y México?

Muchos aficionados están redirigiendo sus viajes hacia sedes en Canadá y México, percibidas como más baratas y con menos fricción migratoria, aunque allí también hay alza en precios de hospedaje.

¿Cómo impacta esto a la comunidad hispana en EE.UU.?

Menos turistas implican menos reservaciones en hoteles, menos consumo en restaurantes y menos trabajo temporal, afectando a miles de trabajadores hispanos en las ciudades sede.

¿Puede el turismo interno compensar la falta de extranjeros?

El turismo doméstico ayuda, pero los visitantes internacionales suelen gastar más por día y quedarse más tiempo, por lo que su ausencia reduce la derrama total esperada incluso si los estadios se llenan con público local.

Conclusión

Si la tendencia actual se mantiene, Estados Unidos podría celebrar el Mundial 2026 con grandes audiencias y estadios completos, pero con un ingreso turístico más pequeño de lo previsto.

Para la comunidad hispana que vive y trabaja en ciudades sede, la verdadera jugada estará en cómo adaptarse a un escenario donde cada visitante cuenta más, y donde la mejor defensa será anticiparse: mejorar servicios, coordinarse en los barrios y no confiarse en que el Mundial, por sí solo, llenará las cajas registradoras.

Sigue leyendo:

– FIFA anuncia cifra récord de $871 millones de dólares en premios para el Mundial 2026

– NYC llevará el Mundial de fútbol gratis a los cinco condados: Habrá zonas de fans

– Mundial 2026 en MetLife: sin estacionamiento, tren de hasta $150 y autobuses cada 30 segundos