Gana hasta $6,000 alquilando tu casa en Nueva York durante la Copa Mundial 2026

La llegada del Mundial 2026 a Estados Unidos no solo promete estadios llenos y fanáticos de todo el mundo, sino también una oportunidad económica para miles de propietarios en el área triestatal. Si no quieres lidiar con multitudes, tráfico y precios elevados durante el torneo, podrías considerar salir de la ciudad y convertir tu vivienda en una fuente de ingresos temporales.

La plataforma Airbnb anunció una promoción especial dirigida a propietarios en Nueva York y Nueva Jersey y a las demás ciudades sede con motivo del Mundial. La iniciativa busca aumentar la oferta de hospedaje en una de las regiones que se espera reciba mayor afluencia de visitantes internacionales.

Un bono adicional por tiempo limitado

De acuerdo con la empresa, los anfitriones que publiquen su vivienda y reciban a sus primeros huéspedes antes del 31 de julio podrán obtener un bono adicional de $750 dólares, que se sumará a las ganancias generadas por las reservas durante el torneo.

La promoción aplica para códigos postales elegibles en el área metropolitana y forma parte de una estrategia para incentivar a nuevos anfitriones a abrir sus puertas en un momento de alta demanda.

Hasta $6,000 en promedio durante el torneo

Según una investigación comisionada por la compañía, los anfitriones en Nueva York y Nueva Jersey podrían ganar en promedio cerca de $6,000 durante el periodo del Mundial, una cifra superior a la proyectada para cualquier otra ciudad sede.

Este cálculo contempla la alta demanda esperada de alojamiento, impulsada por fanáticos internacionales, medios de comunicación y equipos que viajarán a la región. Hoteles y alquileres tradicionales suelen alcanzar ocupación casi total en eventos deportivos de esta magnitud, lo que eleva las tarifas y abre espacio para opciones alternativas como las viviendas particulares.

Expertos en turismo señalan que eventos globales como la Copa Mundial generan un efecto dominó en la economía local: restaurantes, transporte, comercios y plataformas de hospedaje experimentan un incremento sustancial en ingresos. Para propietarios con viviendas disponibles, el torneo podría convertirse en una oportunidad estratégica para capitalizar el momento.

La Copa del Mundo generará grandes ingresos a muchos habitantes de las distintas ciudades sede. (Foto: Noah K. Murray/AP)

¿Por qué salir de la ciudad puede ser un buen negocio?

El Mundial no solo traerá entusiasmo, sino también congestión vehicular, restricciones de movilidad y una mayor presencia de visitantes en zonas residenciales. Para quienes prefieren evitar el bullicio, planificar unas vacaciones fuera de la ciudad mientras alquilan su propiedad puede resultar una jugada inteligente.

Algunos residentes ya están evaluando escapadas a destinos cercanos o viajes internacionales, financiados en parte por lo que generen al rentar su casa. De esta manera, no solo evitan el caos logístico, sino que convierten la alta demanda en una ventaja económica.

Además, el modelo de alquiler a corto plazo permite mayor flexibilidad: los anfitriones pueden bloquear fechas específicas, establecer reglas claras y definir precios dinámicos según la demanda.

Aspectos a considerar antes de publicar

Antes de anunciar una propiedad, es fundamental revisar las regulaciones locales sobre alquileres a corto plazo. En los últimos años, Nueva York ha implementado normas más estrictas para este tipo de hospedaje, incluyendo requisitos de registro y limitaciones sobre la duración de las estancias en ciertas propiedades.

También es recomendable verificar las reglas del edificio o la asociación de propietarios, así como consultar la póliza de seguro para asegurarse de que cubra alquileres temporales.

Preparar la vivienda adecuadamente puede marcar la diferencia en las ganancias. Fotografías profesionales, descripciones claras y tarifas competitivas ayudan a destacar entre la competencia. Durante eventos de gran escala, los huéspedes valoran especialmente la cercanía al transporte público y a los estadios.

Impacto económico regional

La región de Nueva York y Nueva Jersey será uno de los epicentros del torneo en 2026, lo que significa que millones de dólares circularán en la economía local. La proyección de ingresos promedio cercana a $6,000 por anfitrión refleja no solo la magnitud del evento, sino también la posición estratégica del área metropolitana como puerta de entrada internacional.

Para muchos propietarios, esta podría ser una oportunidad única que no se repetirá en décadas. La última vez que EE.UU. fue sede del Mundial fue en 1994, y el impacto económico fue considerable en las ciudades anfitrionas.

Cómo participar

Los interesados pueden consultar en línea los códigos postales elegibles y completar el proceso de registro directamente en la plataforma. El proceso incluye crear un perfil, subir fotografías del espacio y establecer disponibilidad.

Con el incentivo adicional de $750 para quienes actúen antes de la fecha límite, el reloj ya está corriendo para quienes quieran aprovechar esta oportunidad.

En un contexto donde cada ingreso extra cuenta, alquilar una vivienda durante la Copa Mundial podría convertirse en una estrategia financiera inteligente. Para quienes estén dispuestos a planificar con anticipación, el torneo no solo traerá fútbol de clase mundial, sino también la posibilidad de un ingreso significativo en pleno verano de 2026.

