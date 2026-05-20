Ecuatoriano Jonathan Narváez hace historia con triplete de etapas en Giro de Italia

El ciclista ecuatoriano Jonathan Narváez hizo historia este miércoles tras convertirse en el primer ciclista de Hispanoamérica en ganar 3 etapas en las primeras 11 etapas del Giro de Italia.

Narváez se llevó la undécima etapa disputada entre Porcari y Chiavari, de 195 km, en la que superó al sprint en los últimos metros al español Enriz Mas (Movistar).

El ecuatoriano hizo un tiempo de 4 horas 33 minutos y 45 segundos, el mismo que Mas, frustrado en su intento después de haber sido protagonista en la formación y desarrollo de la fuga del día. Ambos aventajaron en 8 segundos al italiano Diego Ulissi, tercero. El pelotón con los favoritos cerraron la jornada a 3.16 minutos.

De acuerdo a Mister Chip, con una victoria más, Narváez igualará los cuatro triunfos parciales de Fernando Gaviria en 2017, que es el récord vigente de un ciclista sudamericano en toda la historia del Giro.

The route was tailor-made for attackers and so it proved: surges, twists and turns, and a battle for victory that remained impossible to call until the very end.

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Jonathan Narváez aseguró que se inventó la estrategia para ganar la etapa

“El Lagarto” Narváez afirmó que tuvo que crear una estrategia durante la etapa para derrotar a su rival español y sacarle diferencia en las subidas.

“Enric Mas era el más fuerte en las subidas y yo sabía que tenía que jugar a mi manera. Claro que es más fuerte que yo en las subidas, pero recordé un libro que estaba leyendo que decía: ‘Si no tienes tu estrategia, créate una’. Nunca habrás visto a Michael Phelps corriendo, es un especialista en natación, así que simplemente intenté defenderme en las subidas”, dijo el ciclista de 29 años.

El triple campeón de Ecuador confesó haber temido por la victoria en pugna con el español: “Estaba asustado porque Mas inició el esprint y casi me arrincona contra las vallas. Yo iba al límite, pero fue increíble. Todo el día fuimos a toda máquina, porque no solo corremos en las subidas, también corremos en las bajadas. Al final, todos sabemos que en un esprint nadie tiene amigos”.

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