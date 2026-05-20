El Aston Villa de Dibu Martínez se corona en la Europa League con goleada

El Aston Villa FC se coronó campeón de la UEFA Europa League con una contundente victoria 0-3 sobre el SC Freiburg en una final dominada por el conjunto inglés y dirigida magistralmente por Unai Emery.

El técnico español confirmó una vez más su estatus de especialista en la Europa League, alcanzando su quinto título en la competición después de sus éxitos previos con Sevilla y Villarreal.

Para Aston Villa, el trofeo representa el final de una larga sequía de 44 años sin conquistar un título europeo.

Aston Villa sin compasión en final de Europa League

Aston Villa encontró la llave del partido justo antes del descanso. El primero en golpear fue Youri Tielemans, quien abrió el marcador con una espectacular volea tras una jugada de balón detenido al minuto 40.

El golpe dejó aturdido al Freiburg y apenas cinco minutos después apareció Emiliano Buendía para ampliar la ventaja con un potente disparo desde fuera del área que se clavó en el ángulo, dejando el 0-2 antes del entretiempo.

En la segunda mitad, el equipo alemán intentó reaccionar, pero Aston Villa mantuvo el control del encuentro. La sentencia definitiva llegó al minuto 58, cuando Buendía asistió a Morgan Rogers, quien definió con tranquilidad para colocar el 0-3 definitivo.

Dibu Martínez elogia a Unai Emery

El argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez, portero del Aston Villa, afirmó que su técnico Unai Emery, es un “ganador” y “un enfermo por ganar partidos”.

El meta, campeón del mundo en 2022, atendió a Movistar tras coronarse campeón de la Europa League al vencer por 0-3 al Friburgo en la final de Estambul. “Le quiero mucho”, reconoció el ‘Dibu’.

“Le conozco desde hace muchos años en el Arsenal y me llevo muy bien con él. Es un ganador como yo, un enfermo por ganar partidos. Le quiero muchísimo”, añadió el arquero argentino, que levanta su primer título desde la Copa del Mundo de Qatar y la pasada Copa América.

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