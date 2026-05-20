“Esta es la última”: Aaron Rodgers anuncia su retiro de la NFL tras temporada 2026-2027

Aaron Rodgers, quarterback de los Pittsburgh Steelers, aseguró que se retirará de la NFL tras la temporada 2026-2027.

“Sí. Esta es la última”, dijo Rodgers cuando se le preguntó si esta sería su última temporada en la NFL.

Rodgers firmó un contrato por $25 millones de dólares por un año con el equipo de Pittsburgh. Este año se reunirá con Mike McCarthy, quien fue su entrenador durante 13 temporadas con los Green Bay Packers.

El quarterback de Pittsburgh pensó que su carrera se había acabado luego de la renuncia de Mike Tomlin en el juego por el comodín en enero.

“Cuando dijo que se retiraba, fue un momento emotivo porque todos lo queremos mucho y nos preocupamos por él, y pensé que probablemente ese sería mi final en Pittsburgh”, dijo Rodgers. “Pero cuando se tomó la decisión de contratar a Mike, comencé a considerar nuevamente la posibilidad de regresar”.

Aaron Rodgers revela que sugirió a Mike McCarthy como Head Coach

Rodgers comentó que sugirió a Mike McCarthy como entrenador en jefe a la gerencia del equipo y una vez que lo eligieron se sintió más confiado a volver con el equipo.

“Lo animé a que, para tener una perspectiva externa, entrevistara a Mike”, dijo Rodgers. “Sinceramente, no pensé que lo haría, simplemente porque, por cómo va la liga y la tendencia, es como si cualquiera que haya trabajado con Sean [McVay], Kyle [Shanahan] o uno de esos tipos, Matt [LaFleur] ahora recibe muchas miradas y varios tipos en esos árboles lo han hecho.

“Pero luego, cuando la cosa se puso más seria, pensé: ‘Guau, sería una idea muy interesante volver a jugar con Mike'”.

Rodgers tiene 21 temporadas con los Packers, Jets y Steelers. Acumuló 66,274 yardas por pase y 527 touchdowns. Fue seleccionado para jugar en 10 Pro Bowls. Ganó 4 premios MVP, 1 premio MVP del Super Bowl y 1 campeonato.

El 4 veces MVP tuvo un índice de pasador de 94.8 con 3,322 yardas, 24 touchdowns y 7 intercepciones en 16 juegos en 2025.

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