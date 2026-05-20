Kathie Lee Gifford pide $100 millones de dólares por su mansión en Connecticut

Acaba de entrar al mercado de bienes raíces una mansión en Connecticut que durante años le ha pertenecido a la presentadora Kathie Lee Gifford. La propiedad es importante para ella porque se encargó de reformarla a su estilo, además de que fue el hogar que compartió con su ahora fallecido esposo, Frank Gifford.

Gifford espera recibir $100 millones de dólares por la propiedad que está ubicada en Riverside en Greenwich. La presentadora tomó la decisión de vender esta mansión después de haberse mudado a Tennessee.

La presentadora, conocida por haber estado al frente de “Live with Regis and Kathie Lee” durante 15 años, y la leyenda de la NFL compraron esta propiedad en 1994 por $7.8 millones de dólares, pero luego invirtieron mucho más dinero en hacer reformas al lugar.

La misma Gifford dio una entrevista para “The Wall Street Journal” en la que habla sobre su pasión por la arquitectura y por el diseño de interiores, pasión que pudo desarrollar en esta propiedad que data del siglo XX.

“Si no me hubiera dedicado al mundo del espectáculo, me habría convertido en arquitecto/diseñador de interiores”, declaró al medio.

La casa principal tiene una extensión de 13,000 pies cuadrados distribuidos en ocho dormitorios, nueve baños completos, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

En el listado, disponible en la página web de Sotheby’s International Realty, se describe como “una villa mediterránea de pedigrí incomparable y presencia imponente”; también se agrega que está “ubicada en un lugar privado a lo largo de una calle apartada dentro de la prestigiosa Indian Head Association de Riverside. Esta histórica propiedad ocupa los terrenos históricos del antiguo complejo del magnate ferroviario Henry Francis Shoemaker, un legado de la Edad Dorada que más tarde sirvió de telón de fondo para el emblemático Cedar Cliff Beach Club de la década de 1920”.

Además de las múltiples comodidades de la casa principal, esta propiedad ofrece extensas áreas verdes, terrazas, caminerías, piscina, área de spa, comedor al aire libre, área de barbacoa y cocina, y otros espacios ideales para disfrutar con familiares o amigos.

Por ejemplo, la expresentadora del programa “Today” también recibió en el lugar a otras personalidades como Dolly Parton, Fred Trump y Donald Trump.

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