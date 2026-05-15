Vendieron por $2.73 millones de dólares la casa donde James Van Der Beek grabó “Dawson’s Creek”

Acaba de cerrarse la venta de la casa en Wilmington, Carolina del Norte, donde se grabaron varias temporadas de la serie “Dawson’s Creek”, la cual fue protagonizada por el fallecido actor James Van Der Beek.

En la ficción, esta propiedad sirvió como hogar para Dawson Leery durante seis temporadas, justamente el personaje que fue interpretado por Van Der Beek. La propiedad entró en el mercado meses antes que se confirmara la muerte del actor, quien durante mucho tiempo luchó contra el cáncer de colorrectal.

La propiedad estuvo disponible en el mercado de bienes raíces por $3.25 millones de dólares y la agencia de bienes raíces Coldwell Banker apunta: “Como suele ocurrir cuando un personaje entra en la cultura popular colectiva, ciertos elementos tangibles asociados a esa historia vuelven a tomar protagonismo”.

Ahora, se ha confirmado que la venta de la propiedad se cerró por $2.73 millones de dólares, aunque se desconoce por los momentos cuáles son las intenciones que tiene el nuevo propietario con el lugar. En el listado, se decía: “El potencial comprador no adquiere únicamente la propiedad física, sino también un pedazo de historia televisiva que conecta con millones de espectadores”:

Otro factor que se destaca en medios como “Architectural Digest” es que esta es la primera vez que la propiedad cambia de dueño en 148 años. Su construcción data de 1880, aunque se ha mantenido en perfecto estado gracias al mantenimiento y reformas que se le han hecho al sitio en los últimos años.

La casa principal tiene una extensión de 2,300 pies cuadrados distribuidos en cuatro dormitorios, tres baños completos, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Además de las comodidades que tiene la propiedad en su interior, esta también tiene extensas áreas verdes, un lago, un muelle y muchos otros espacios ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

Hay que recordar que luego de que se confirmara la muerte del actor, se creó una campaña de recaudación de dinero para apoyar económicamente a su familia. En la campaña se explicaba: “Los costos de la atención médica de James y la prolongada lucha contra el cáncer han dejado a la familia sin recursos. Se esfuerzan arduamente para permanecer en casa y asegurar que sus hijos puedan continuar su educación y mantener cierta estabilidad durante este momento tan difícil”.

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