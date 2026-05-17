Drew Barrymore encontró comprador para su casa en Westchester

En marzo de este año, Drew Barrymore decidió poner en venta la mansión en Westchester, Nueva York, que compró en 2024. Ahora, se ha informado que la actriz y presentadora encontró un comprador para esta residencia, aunque aún no se ha cerrado oficialmente su venta.

En el listado, disponible en Compass, la propiedad está en estado “pendiente”, lo que quiere decir que han recibido una oferta aunque aún no han cerrado la venta. Esta propiedad entró al mercado por $4.9 millones de dólares, pero se desconoce si la oferta se ha hecho por esa misma cifra, por menos o por más.

La actriz y presentadora compró esta propiedad en 2024 por $4.4 millones de dólares, por lo que no quería recibir una cifra muy superior a lo que ella invirtió inicialmente, aunque también hay que tomar en cuenta que ella pagó dinero también por reformas en la propiedad que se construyó originalmente en 1748.

En una publicación hecha por “The Wall Street Journal”, la misma Barrymore dijo que reformó el sitio: “Entre Pinterest, las tiendas de segunda mano y una lata de pintura, no hay límites”. Hay que recordar que, además de ser actriz y presentadora, también ha desarrollado interés por el diseño de interiores.

Para atraer compradores, también declaró: “Esta extraordinaria propiedad ofrece una privacidad inigualable, un encanto atemporal y una flexibilidad excepcional”.

Además de las actualizaciones que hacen la histórica propiedad más moderna, también se ofrece a los interesados una casa principal de 5,600 pies cuadrados distribuidos en cinco dormitorios, varios baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Al ser una casa construida en 1748, se dice que “combina a la perfección el carácter de sus orígenes de 1747 con las modernas actualizaciones diseñadas para el comprador más exigente de hoy”.

Los agentes de bienes raíces encargados de la venta, también destacaban en el listado: “El terreno ya ha sido subdividido en cinco lotes, creando una oportunidad única para disfrutar de la finca como un espectacular complejo o la posibilidad de vender parcelas adicionales en el futuro”.

Por ahora, se desconoce cuál es la identidad de la persona que ha presentado la oferta y cuáles son sus intenciones con el sitio. Lo que sí resaltan medios especializados es lo rápido que logró atraer un comprador.

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